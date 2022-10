Bolletta luce, il trucco per risparmiare fino all’80%: ci avevate pensato?

Il caro bollette colpirà tutte le famiglie in maniera abbastanza consistente, il Governo sta tentando di contrastare gli aumenti erogando bonus da ormai qualche mese, ma la situazione non sembra migliorare. L’unica cosa da fare per migliorare la propria situazione è trovare metodi alternativi o seguire i trucchetti utili per risparmiare in bolletta.

Cambiare le proprie abitudini può davvero essere una delle soluzioni per risparmiare sui costi? La risposta sembrerebbe affermativa, in quanto gli sprechi possono essere eliminati radicalmente anche grazie alla scelta corretta delle lampadine da usare nella propria casa, ecco come selezionare quelle giuste.

Perché scegliere le luci al led

Secondo le statistiche, il costo delle bollette della luce arriverà probabilmente al suo raddoppio rispetto al 2021, arrivando a superare cifre esorbitanti che graveranno sulle spalle delle famiglie già in difficoltà.

Sono tanti i consigli da seguire per minimizzare gli sprechi in casa, si può evitare di usare lavatrici e lavastoviglie a mezzo carico, si possono staccare i dispositivi in standby e si possono sostituire gli elettrodomestici con quelli di ultima generazione ad alta efficienza, peccato però che questa ultima opzione sia davvero dispendiosa e di difficile attuazione in un periodo storico come questo.

Tra le opzioni però compaiono anche le lampadine di casa, che questo inverno terranno lontano il buio dalle stanze per parecchie ore al giorno e che quindi hanno una forte presenza tra i costi in bolletta. Scegliere le lampadine al LED permette di risparmiare fino all’80% sul prezzo finale ed anche se costano leggermente di più delle lampadine classiche, la loro durata riesce a trasformare la spesa in un investimento, dato che “vivono” oltre 50mila ore.

Secondo il portale Investireoggi, una lampadina al LED accesa per 8 ore al giorno può arrivare a costare appena 50 centesimi al giorno, rispetto ai 6 euro delle lampadine tradizionali. Durante l’anno si può arrivare a parlare di un risparmio che si assesta sui 50 euro a lampadina, un risultato decisamente notevole.

Il led viene scelto anche dai centri commerciali

Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC) ha stabilito che il riscaldamento presente nei locali non supererà i 19°C e che tutte le luci, nonostante siano al led nella maggioranza dei casi, verranno spente all’interno dei negozi, così da limitare gli sprechi ed i costi delle bollette.

Anche le luci delle insegne e dei parcheggi limitrofi verranno spenti o ridotti di intensità, così da riuscire a risparmiare fino al 20%.

Le luci al led verranno scelte anche in caso di stand temporanei o fiere, così da garantire la massima efficienza limitando i “danni” del caro bollette, in attesa che il Governo prenda sei provvedimenti riguardo a questa situazione che sembra diventare sempre più ingestibile ad ogni mese che passa.