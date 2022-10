Quale profumo scegliere? Te lo dice l’oroscopo, scopri quanto è vero

Sei indeciso su quale profumo scegliere? Niente paura, te lo dice il tuo segno zodiacale. Segui questi consigli e troverai quello tuo.

Il profumo è un oggetto che non può assolutamente mancare nel beauty. Qualsiasi sia la fragranza non si può mai pensare di uscire di casa senza averne spruzzato un po’ sui polsi e sul collo. Ma quale ci si addice di più?

L’oroscopo ci dice quale fragranza scegliere, i segni e il loro profumo

Molto spesso siamo così indecisi che non sappiamo proprio quale scegliere. In commercio ce ne sono così tanti che a volte ci viene voglia di uscire dal negozio e non acquistare nulla per la confusione, ma invece finiamo col comprarne uno che amiamo tanto e a volte restiamo anche un po’ delusi perché avremmo voluto anche l’altro. Un cane che si morde la coda.

Ma il modo più semplice per scegliere un profumo è in base al proprio segno zodiacale. Vediamo insieme quali sono quelli più adatti al vostro segno.

Come scegliere la fragranza perfetta? Affidatevi al vostro oroscopo

Abbiamo detto che la scelta del profumo è molto personale e che solitamente anche noi, che siamo i diretti interessati, siamo confusi su quali scegliere, proprio perché ce ne sono troppi in commercio. C’è chi ama le note fruttate, chi i profumi ben decisi, chi quelli marini e chi invece quelli maschili. Ma vediamo in base ai segni zodiacali quali sono quelli perfetti per voi.

Partiamo proprio dall’Ariete, un segno deciso che sa sempre cosa desidera nella propria vita. Per questo segno andrebbero bene i profumi ad agrumi, magari ad arancio e limone, che rendono il tutto dolce ma non troppo, diciamo al punto giusto, proprio come sono loro.

Proseguiamo poi con il Toro: timido, introverso, testardo e coccolone, per questo segno il profumo perfetto è quello che ha le note a base di rosa, per un romanticismo allo stato puro.

Continuiamo con i Gemelli: segno molto intraprendente, pieno di spirito di iniziativa e di avventura, pronto sempre a farsi in quattro per gli altri. Il profumo perfetto per lui è quello con note floreali o addirittura a base di muschio.

Il Cancro: segno empatico, dall’animo sensibile e pieno di voglia di innamorarsi. Dolce come la sua anima e il suo spirito sarà anche la nota di profumo che sceglierà: infatti non potremo fare a meno che darle profumi al cacao o vaniglia, che sono molto avvolgenti.

I profumi di tutti i segni zodiacali

Per il Leone invece, che è un segno davvero meraviglioso e pieno di grandissime risorse e possente, non possiamo non scegliere un profumo forte e deciso come il tabacco, l’incenso e il legno. Continuando con la Vergine invece, che è un segno perfetto e preciso, abbiamo profumi dal gusto fruttato, principalmente improntati sulle fragole e sui mirtilli.

Per la Bilancia invece un bel profumo di bouquet floreale, questo riuscirà ad unire diversi odori insieme e a bilanciarli per bene, proprio come fa questo segno nella vita.

Lo Scorpione invece ama i profumi speziati ed orientali, mentre il Sagittario desidera dei profumi tendenti ai tesori d’Oriente e varie spezie.

Il Capricorno, classico e monotono nella vita, ama i profumi che vanno nel classico, che non avranno mai fine. L’Acquario invece preferisce quelli non troppo forti ed unisex che possono essere adatti ad ogni occasione. Infine abbiamo i Pesci che amano il profumo del mare e le note marine.