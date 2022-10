Italia manda aiuti a Kiev: “fornire armi non risolve il caro bollette”

L’ambasciata russa pubblica le foto di bombe italiane inviate a Kiev.

La provocazione è stata pubblicata sui social il giorno in cui il ministro Guerini ha illustrato al Copasir il quinto decreto per l’invio di armamenti all’Ucraina.

Ambasciata russa pubblica foto di bombe italiane a Kiev: incide sul caro bollette

Soldati con la “Z” in petto, esplosivi e componenti di armi pesanti. L’ambasciata russa in Italia ha pubblicato sui social tre fotografie di armi inviate dall’Italia a Kiev e sequestrate dall’esercito di Mosca. Con una didascalia: «Le forniture di armi all’Ucraina non aiutano a risolvere il problema del caro bollette». Un vero e proprio attacco alla politica italiana nel giorno in cui in cui il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha illustrato al Copasir il quinto decreto per l’invio di armamenti.

L’ultima provocazione russa contro il governo italiano, è firmata dall’ambasciata della Federazione russa a Roma. Sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha postato immagini di missili anti-carro e bombe da mortaio italiane finite nelle mani dei militari di Putin. “Siamo alle intimidazioni aperte – scrive su Twitter Filippo Sensi del Pd -. Mi chiedo cosa si aspetti non a convocare, ma a prendere provvedimenti nei confronti della ambasciata russa e della sua comunicazione social. Siamo un paese libero e con una grande diplomazia. Ma questo è un problema politico serio. Inaccettabile”.

La provocazione russa: foto di bombe italiane a Kiev, parla il presidente del Copasir

Il presidente Adolfo Urso ha dichiarato: «Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella seduta odierna ha svolto l’audizione del ministro della Difesa, l’onorevole Lorenzo Guerini. Nel corso dell’audizione il ministro ha aggiornato il Comitato in merito al conflitto in corso tra Russia e Ucraina rispetto anche alle sue molteplici recenti implicazioni nello scenario geopolitico”.

“Nel corso dell’audizione si sono inoltre condivisi in modo esaustivo i contenuti del quinto decreto interministeriale che autorizzerà la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina, riscontrando l’aderenza del decreto medesimo alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento”

Il presidente ha infine dichiarato: “Il Comitato ha altresì esaminato uno schema di decreto relativo all’impiego del personale delle forze speciali della Difesa all’estero, esprimendo all’unanimità parere favorevole su proposta avanzata dal relatore, onorevole Maurizio Cattoi; uno schema di regolamento relativo all’impiego all’estero del personale dell’Aise, esprimendo all’unanimità parere favorevole su proposta avanzata dalla relatrice onorevole Federica Dieni; uno schema di decreto recante misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, esprimendo all’unanimità una valutazione favorevole su proposta del relatore senatore Paolo Arrigoni”.