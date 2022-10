Senza lavoro? Ti assumono anche senza esperienza, occasione unica

La grande azienda assume senza esperienza il personale: “preferiamo la formazione sul campo”. Aperti i bandi in molte regioni italiane

Nel periodo storico in cui ci troviamo, trovare lavoro può sembrare quasi un’utopia. Specialmente in Italia, il lavoro indeterminato è diventato il traguardo più ambito a causa dell’estrema precarietà. Secondo i dati ISTAT, il tasso di disoccupazione è ancora molto alto ed è soprattutto la disoccupazione giovanile (24% del totale dei disoccupati) quella con la percentuale più elevata.

Uno dei motivi principali sono proprio le aziende stesse che, per cercare personale richiedono quasi sempre esperienza, cosa impossibile per chi, per la prima volta decide di inserirsi nel mondo del lavorio o semplicemente decide di cambiare settore. Per fortuna non tutte le aziende richiedono tali requisiti. Motivo per cui dovremmo fare attenzione alle offerte di lavoro, alcune di queste viaggiano su un’etica ben diversa: La formazione. Una formazione aziendale riesce a trasmettere meglio i valori e le metodologie aziendali impostate.

Per esempio, il settore delle navi da crociera è alla frequente ricerca di personale anche senza esperienza. Basta avere il diploma o la laurea. Fortunatamente questa non è l’unica azienda:

Unieuro apre le candidature

Quest’azienda famosa in tutta Italia, si occupa della vendita di elettrodomestici, dispositivi elettronici di uso personale e domestico: Lavatrici, frigoriferi, aspirapolveri, forni e poi piastre per capelli, phon, rasoi. Una realtà in continua crescita, Unieuro S.p.A. è un’azienda italiana, che opera in Italia come catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici. È la prima per numero di negozi e volume d’affari, una grande occasione per chi è in cerca di una buona occupazione. Sono aperte le candidature, l’azienda è alla ricerca di personale anche senza esperienza in quasi tutto il territorio italiano; Ecco un elenco di tutte le posizioni aperte:

Unieuro mette a disposizione un percorso di formazione in azienda tramite un tirocinio. Inoltre, si ricercano addetti alla vendita, addetti alla cassa, manager e magazzinieri. Le posizioni sono aperte in 13 Regioni, ossia Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abbruzzo, Lazio, Campania e Sicilia. Ecco le indicazioni per presentare la candidatura:

Per presentare la propria candidatura, basterà visitare il sito web di Unieuro. Una volta aperto il sito bisogna cliccare sulla sezione apposita, “Lavora con noi”, a quel punto si dovrà compilare il modulo e allegare il proprio curriculum vitae. Nella stessa sezione potremmo visitare anche eventuali altre opportunità di lavoro. Si potrà inoltre presentare una propria candidatura spontanea, inserendo il proprio CV nell’attesa di una possibile chiamata.