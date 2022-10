Tarocchi, come imparare a leggerli da soli: sai quanti soldi risparmi?

In Italia sono 13 milioni le persone che si rivolgono ai cartomanti, per cercare risposte nel futuro tramite l’arte divinatoria, ma si può imparare a leggere le carte in autonomia, così da non spendere soldi ed anzi cominciare a guadagnarne?

Il mondo delle carte, i veggenti, e le arti divinatorie hanno sempre suscitato un grande fascino, soprattutto per le persone curiose che vogliono conoscere il proprio futuro. Questo dono può essere acquisito, o ci si nasce?

Si può conoscere il proprio futuro?

Il costo di una seduta dal cartomante può variare da pochi centesimi fino a diverse centinaia di euro, il tutto dipende dall’esperienza e dalla fama della persona a cui ci si rivolge e dal tipo di servizio offerto. Le tariffe cambiano anche in base alle richieste fatte o al canale utilizzato, se via telefono, via social o di persona.

Esiste quindi un modo per risparmiare, imparando a leggere i tarocchi da autodidatta?

Secondo molti risulta impossibile leggersi i tarocchi, così da conoscere aspetti della propria vita futura, inoltre venire a conoscenza del proprio futuro potrebbe non essere una scelta facile da accettare, soprattutto se viene visto nelle carte un evento traumatico o non di proprio gradimento.

Come diventare cartomanti

Anche se non si vuole fare una lettura autonoma delle carte, si può sempre imparare l’arte divinatoria per leggere il futuro degli altri, magari cominciando a guadagnare qualcosa in maniera semplice, veloce e comodamente a casa propria.

La prima cosa da fare, per cominciare a praticare questa affascinante professione, è la scelta del mazzo di carte giusto. I mazzi di carte infatti possono variare moltissimo, includendo le classiche carte e quelle tradizionali dei tarocchi. Per scegliere le carte bisogna sentire quale dei mazzi riesce a creare il legame più intenso con la propria anima.

Successivamente bisogna imparare il significato delle carte scelte, procedendo simbolo per simbolo, sia attraverso le letture di libri e manuali, sia attraverso l’intuito e l’approccio istintivo che è totalmente personale.

Infine, prima di approcciarsi con i primi clienti, bisogna far pratica con famigliari ed amici, così da cominciare le prime letture sul futuro anche tramite richieste semplici. Leggere le carte alle persone che si conoscono permette di verificare se la lettura fatta è stata corretta o se le carte avessero avuto bisogno di un’interpretazione diversa.

In più, si possono anche estrarre quotidianamente due carte senza porre una domanda precisa, lasciando lavorare l’istinto nell’individuazione del significato nascosto dietro i simboli, così da affinare la propria arte divinatoria.