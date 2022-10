Il test del mignolo stupisce tutti, scopri le risposte

Esistono migliaia di test della personalità, da quelli a risposta multipla a quelli che descrivono le paure dalla semplice visione di un’immagine. Questa volta la risposta è proprio nella mano, infatti tutto dipende dalla lunghezza del proprio mignolo.

I test attirano l’attenzione di tutti, un po’ per la curiosità di conoscere i risultati ed un po’ per scoprire qualcosa in più sulla propria personalità. In questo test si potranno conoscere aspetti di sé ancora sconosciuti.

I test della personalità

In questo test non non c’è bisogno di completare e rispondere centinaia le domande e non bisognerà nemmeno fare calcoli, il risultato è molto più immediato. Ovviamente le risposte vanno prese alla leggera in quanto si tratta di un test non sviluppato da professionisti.

Ci sono invece dei test presenti sia in ambiente lavorativo che medico che aiutano notevolmente conoscere meglio il candidato o il paziente che sia di fronte.

Per assumere i propri dipendenti sempre più spesso vengono fatti dei test attitudinali proprio per conoscere e gestire al meglio i dipendenti, individuando le loro potenzialità i loro punti deboli e il loro stile comunicativo.

Questi test vengono adottati in molte aziende al momento della selezione personale e sono molto attendibili anche perché hanno bisogno di molto più tempo per essere compilati e, tramite i risultati, si può avere una visione chiara della persona che si ha davanti.

Stessa cosa avviene con i test clinici che se usati correttamente riescono a descrivere al meglio le necessità del paziente così da poterlo aiutare nel migliore dei modi.

I risultati del test

Per avere i risultati di questo test basterà considerare la lunghezza del mignolo in relazione a la linea dell’ultima falange dell’anulare e bisogna semplicemente capire se lo supera, se ne è al di sotto o se si trova allo stesso livello.

Il tipo A, in cui il mignolo raggiunge la lineetta dell’anulare, dimostra una personalità riservata ed introversa. Si è generalmente chiusi e non si riesce apertamente a esprimere le proprie opinioni e sentimenti. Queste persone odiano la disonestà e lo dimostrano senza nascondersi. Le persone di tipo A si prodigano per la famiglia e per le persone care, che le conoscono meglio e sanno di non avere a che fare con una persona fredda ed indifferente.

Il tipo B, dove il mignolo supera la lineetta, rappresenta le persone fedeli e sensibili che hanno sempre voglia di legami profondi ed eterni e vogliono condividere con il partner le loro conoscenze, ampliate dagli studi quotidiani. Stringono amicizie in fretta ed amano condividere le esperienze anche se riescono a stare bene da soli.

Le persone il cui il mignolo è al di sotto della linea, rientrano nel tipo C, che identifica persone ottimiste e vivaci sempre pronti alla riconciliazione anche se molto testardi. Nonostante Il temperamento positivo si rischia di incrinare rapporti proprio per questa caratteristica ma le persone di tipo C hanno dei seri valori e amano condividerli con profonde discussioni.