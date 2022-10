Superenalotto, potreste aver vinto e nessuno ve lo dice: mai disfarsi della schedina

L’app aggiornata di sisal, con tutte le sue funzionalità, ha fatto portare a casa migliaia di euro agli utenti giocatori del Superenalotto. Vediamo insieme la bacheca dei sistemi e cosa sono le vincite immediate WinBox.

Sale a dismisura il jackpot del Superenalotto, ad oggi la cifra raggiunge i 286,5 milioni di euro. L’app di Sisal, nel frattempo, è in continuo aggiornamento, l’ultimo infatti regala agli utenti un’esperienza immersiva e delle nuove funzionalità accattivanti che renderanno l’esperienza di gioco unica e coinvolgente.

L’interfaccia nel contempo è di facile utilizzo, alla portata di tutti, insomma, ed è stata aggiornata appositamente per venire incontro alle esigenze dei clienti.

Infatti, le nuove funzionalità saranno molto utili anche per chi gioca la schedina in Ricevitoria: In evidenza troveremo le funzionalità più rilevanti come l’ultima estrazione, verifica vincite e la nuovissima funzionalità “Gioca in Ricevitoria”. La funzione che dà la possibilità al cliente di preparare la schedina sul proprio smartphone, salvarla sul telefono e grazie alla generazione di un codice a barre e pagarla direttamente nel Punto di Vendita.

Anche controllare la schedina diventa più semplice: Dall’App Superenalotto si possono seguire i risultati dell’estrazione e controllare in qualsiasi momento l’eventuale vincita. Chi gioca in Ricevitoria può inoltre selezionare la funzionalità “Verifica schedina”, inquadrare il QR code stampato sulle ricevute di gioco con la fotocamera dello smartphone e scoprire subito se la giocata è vincente. Vediamo adesso le nuovissime funzionalità dell’app:

Superenalotto, sfida la fortuna con il WinBox e la Bacheca dei Sistemi

Con le nuove funzionalità si può creare la propria schedina scegliendo i 6 numeri fortunati oppure utilizzando la funzione “shake”, così che sarà il destino a creare la combinazione dei nostri numeri. Infatti, basterà agitare il telefono e la schedina verrà compilata con dei numeri casuali scelti dall’app.

Ma non è tutto, tramite la Bacheca dei sistemi sarà possibile aumentare la probabilità di vincita, giocando più numeri rispetto ai classici 6. Ovviamente in questo caso sarà anche la spesa ad aumentare. Ovviamente avendo più numeri aumentano anche le possibilità, infatti nelle ultime settimane sono state frequenti le notizie di sistemi vincenti giocati da più persone. A Portogruaro ad esempio, alcuni giocatori con un sistema da 10 x 10 spendendo 27,75 euro a testa hanno portato a casa circa 5mila euro a testa. La “Giocata Veloce” invece, è un’altra possibilità che offre l’app di Sisal, si potrà così scegliere fra tante combinazioni casuali giocandole al prezzo che si vuole da 1€ a 75€. Ma non è finita qui, scaricando l’App Superenalotto si può inoltre accedere a nuove funzionalità di gioco da provare:

Vincite immediate WinBox da 25€: se tutti i numeri del Quadrato sulla tua ricevuta di gioco sono presenti tra le tue combinazioni (eccetto i numeri Superstar).

Incassi immediati WinBox fino a 500€: puoi accedere velocemente a ulteriori opportunità di vincita inquadrando il QR code sulla tua ricevuta di gioco tramite l’App Superenalotto.

Vincite Seconda Chance fino a 50€: La tua giocata è perdente? Il divertimento non è ancora finito. C’è una seconda possibilità per provare a vincere nuovi premi.