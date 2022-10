Un imprenditore fa un regalo ai suoi dipendenti: soldi per tutti!

Il titolare di un salumificio avrebbe potuto festeggiare i 60 anni spendendo 30 mila euro che invece ha regalato ai collaboratori.

Nel giorno dei suoi 60 anni il regalo più grande lo ha fatto ai dipendenti. Attilio Scarlino, imprenditore salentino e proprietario dell’omonimo salumificio, anziché organizzare una festa per il suo compleanno ha deciso di donare 30 mila euro agli impiegati. Così gli 80 lavoratori dell’azienda che produce insaccati a Taurisano, in provincia di Lecce, si sono visti recapitare sul mensile di settembre l’inattesa somma di circa 375 euro ciascuno.

Attilio Scarlino, dopo aver preventivato quanto gli sarebbe costata una cerimonia in grande stile, con tanto di catering e musica, ha preferito utilizzare i 30 mila euro per incrementare la busta paga dei propri collaboratori, rendendogli merito in un momento particolarmente difficile per i risultati raggiunti e per il lavoro di squadra che ha consentito all’azienda di crescere anche nell’anno in corso, nonostante la crisi.

Un gesto davvero nobile quello di questo imprenditore salentino. Un’azione davvero ammirevole se consideriamo il difficile periodo nazione e internazionale. Qualcosa di cui andare davvero fieri, speriamo si ripeta presto una notizia del genere.