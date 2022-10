Devi pulire casa? Prova con la coca cola, la scoperta è davvero scioccante!

È la bevanda più conosciuta al mondo, la più amata da adulti e bambini. Eppure non tutti sanno, che la coca cola ha incredibili proprietà detergenti utili per pulire casa. Non ci credi? Continua a leggere l’articolo.

Di norma, la coca cola si beve! Del resto, bere la coca cola dà molta energia e tantissime persone in tutto il mondo, non riescono proprio a farne a meno. Eppure, non tutti sanno che questa bevanda possiede incredibili qualità detergenti che, la rendono particolarmente utile ed efficace in alcune faccende domestiche. Ecco come usare la coca cola per pulire casa.

È possibile usare la Coca cola per le pulizie in casa?

Anche se piace davvero a tutti, sappiamo bene che la coca cola non è una bevanda propriamente salutare. Del resto, contiene un mix di ingredienti davvero potente. È formata da acqua, caffeina, anidride carbonica, zucchero, colorante caramello, acido fosforico e aromi naturali. Per questo motivo, molte persone credono sia più benefica per le pulizie di casa che non per il nostro organismo.

Come abbiamo accennato, tra gli elementi più aggressivi contenuti nella coca cola, c’è l’acido fosforico, che ha un alto potere sgrassante. Per cui, sono in molti a riutilizzare la coca cola per le pulizie domestiche, al posto dei classici detersivi trovati in commercio. Quindi, andiamo al sodo e scopriamo cosa si può fare con la bevanda più conosciuta al mondo. Ecco quali sono gli usi alternativi della coca cola.

Coca cola per pulire casa: ecco tutti i sorprendenti usi domestici

Non ci crederai, ma la coca cola è utilissima a pulire le incrostazioni ed eliminare germi e batteri dal water. In più, grazie alle sue incredibili proprietà sgrassanti, contribuisce efficacemente ad eliminare tracce e residui di cibo più difficili da piatti, pentole e fornelli.

In alternativa, la coca cola può essere utilizzata per sturare i lavandini e tutti gli scarichi ostruiti da capelli o residui di cibo ed è eccellente anche per rimuovere con efficacia il calcare e le macchie di ruggine. C’è addirittura chi la usa per lucidare l’argenteria e i gioielli!

Fra gli usi alternativi della Coca Cola in casa, troviamo chi la impiega per rimuovere le macchie di grasso sui vestiti o addirittura, per togliere i fastidiosi chewing – gum appiccicati sempre nei posti più strani.

La coca cola sembra essere utile anche per il giardinaggio. Sembra, infatti, sia formidabile a cacciare via vespe, mosche ed altri insetti. Inoltre, è spesso usata come fertilizzante per il compost e per avere un prato più sano e verde.