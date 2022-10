Puoi prelevare al supermercato, non ci credi? Sorprendente

Una carta molto speciale ci permetterebbe di poter prelevare i contanti al supermercato in qualunque momento.

come funziona nello specifico, e di quale impostazione interessante stiamo parlando?

Con questa carta puoi prelevare al supermercato: incredibile

In un ipotetico scenario molte persone vorrebbero depositare del denaro contante sul loro conto corrente. Per cui decidono di uscire, recandosi nella filiale più vicina e mettendosi in fila allo sportello nel frattempo che aspettano il loro turno, ma la speranza che la coda scorra molto veloce sembra essere soltanto un utopia in quel momento.

Ma se invece dovessero prelevare del contante, che succederebbe? Nulla di diverso: esattamente come prima dovranno uscire di casa e cercare un bancomat nelle vicinanze, sperando di trovarlo. Non è certamente una vita facile, ma N26 pare che abbia trovato una soluzione per rimediare a questi inutili spostamenti.

N26, la carta che ti permette di prelevare al supermercato: come funziona?

Come saprete N26 è una banca completamente mobile, non per niente si è posta come missione quella di rendere più semplice la gestione delle finanze dei risparmiatori, offrendo loro flessibilità e totale controllo in qualunque momento della giornata. Da ciò capiamo come mai in Italia abbia lanciato il Cash26, che consente di prelevare e depositare contanti da un conto N26 recandosi al supermercato.

Difatti è possibile usare Cash26 direttamente dall’app N26 in modo molto semplice. Basta andare su “Gestisci”, selezionare prima “Cash26” e poi “Deposito” o “Prelievo” inserendo l’importo che si desidera depositare o prelevare. Così facendo verrà rilasciato un codice a barre da presentare alla cassa del negozio convenzionato.

In seguito il codice viene scannerizzato, consentendo di poter prelevare o depositare denaro contante direttamente alla cassa. Il saldo del conto verrà aggiornato subito, mentre i depositi effettuati sono soggetti a una commissione dell’1,5%; i prelievi sono gratis d’altro canto. Il prelievo massimo è di 200 euro per ogni transazione e quello massimo giornaliero è di 900 euro. Attualmente la nuova funzionalità è disponibile in più di 500 supermercati in tutta Italia, come Penny Market o Pam per fare un esempio concreto.

Una carta molto speciale quindi che ci permetterebbe di poter prelevare i contanti al supermercato in qualunque momento, e soprattutto senza nessun limite imposto. Certamente è un’innovazione incredibile che lascia tutti a bocca aperta per il semplice fatto che non se ne sia mai vista una così. Insomma, Lasciati anche tu attrarre dalla nuova carta n26, se vuoi prelevare al supermercato mentre fai la spesa.