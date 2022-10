Casa vacanze a solo 4.000 euro, sogno o incubo?

Casa vacanze a 4 mila euro, un sogno che si avvera o una truffa da evitare? Facciamo chiarezza.

Se stai cercando una seconda casa da acquistare a un ottimo prezzo, ti sarai imbattuto anche tu nell’annuncio che tutti sperano di trovare. In questi giorni sta girando nel web un’inserzione di vendita di un’abitazione per le vacanze in vendita a soli 4 mila euro. Si tratta di una truffa? No la vendita è reale e l’annuncio proviene da una vera agenzia immobiliare.

L’abitazione di cui si parla in questo post molto allettante, riguarda una casa molto ampia. Nella descrizione si dice che abbia ben tre camere da letto e un giardino meraviglioso con un panorama da lasciare senza fiato. Tutti la vorrebbero anche perché il prezzo è veramente stupefacente. Per gli amanti dei luoghi tranquilli in campagna è l’ideale sia per le vacanze che per viverci ogni giorno dell’anno.

Annunci immobiliari incredibili, ma è davvero un vantaggio?

In realtà di annunci con prezzi incredibilmente bassi per case meravigliose se ne possono trovare davvero molti in rete. Per questo motivo chi ha da parte un po’ di risparmi può pensare di approfittarne e fare un vero affare investendo in immobili. Ma è davvero così? Ne vale veramente la pena? Scopriamo i dettagli da osservare prima di decidere.

Le abitazioni in Italia hanno dei prezzi abbastanza alti, che si tratti di regioni del nord oppure del sud, in zone di mare o montagna, in città o nella periferia. Per acquistare una super villa dotata di giardino e ogni comfort, il costo si aggira come minimo intorno ai 500 mila euro. Una cifra che non è per tutte le tasche naturalmente.

Tuttavia ci sono molti annunci che riguardano diverse tipi di immobili e con cifre per l’acquisto di diverso calibro. Infatti si possono acquistare edifici da ristrutturare a un prezzo molto più raggiungibile per molti. Soprattutto se si intende comprare una casa vacanze che quindi si può sistemare a tempo perso se si hanno le capacità, oppure si può far ristrutturare nei mesi di inutilizzo senza subire alcun disagio.

Nel Belpaese le opere di ristrutturazione di un’abitazione non sono proprio al risparmio e potrebbero pesare sull’economia familiare. Inoltre c’è da considerare la burocrazia, richieste da fare, bolli, certificazioni, documenti che spesso hanno un costo elevato e tempistiche lunghe. Inoltre serve un geometra oppure un ingegnere o un architetto, si devono richiedere i permessi e controllare che l’edificio sia accatastato correttamente. E una volta completato tutto non è detto che i lavori non vengano interrotti in corso d’opera per svariati motivi.

Ristrutturazione casa vacanze all’estero, conviene?

In Italia funziona così, ma all’estero? La risposta è no. Per tale ragione la casa che è stata messa in vendita al prezzo incredibile di 4 mila euro sta spopolando nel web. L’abitazione si trova in Bulgaria, la sua location è spettacolare, circondata dal verde ma a pochissimi km dalla città Popovo. Stiamo parlando di un immobile in pietra con una superficie di 120 mq, all’esterno ci sono 1000 mq di terreno. Vicino alla casa è situata una cucina esterna all’abitazione e un garage, tutto in pietra.

Naturalmente l’abitazione viene venduta alla cifra di 4 mila euro in quanto deve essere ristrutturata totalmente. Certo è che il costo di tale operazione è sicuramente più basso che in Italia trasformando un rudere in una villa spettacolare. Nel nostro Paese è difficile, attualmente, vivere avendo a disposizione uno stipendio medio. Le bollette che aumentano a causa della crisi superano quelle di molti paesi europei tra cui la Germania e la Spagna.

Per chi vuole provare a cambiare nazione e vita oppure desidera solo acquistare una casa vacanze, ci sono diverse opzioni di acquisto casa a prezzi davvero molto bassi. Da non sottovalutare anche le case offerte a costo minimo nei piccoli borghi italiani da ripopolare. Una svolta alla vita di sempre? Un investimento? Le possibilità ci sono, basta un po’ di coraggio e fondi a sufficienza.