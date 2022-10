Caro bollette, le cifre di Dicembre sono pazzesche: Natale al buio?

Da questa estate era chiaro che le bollette avrebbero avuto rincari preoccupanti, ma le stime dei prossimi 3 mesi superano ogni previsione, infatti è calcolato che arriveranno a costare 3 volte di più dell’anno precedente.

Le notizie sul caro bollette hanno ormai cadenza giornaliera, purtroppo però le notizie non sono mai positive, anzi sembrano aggravarsi con il passare del tempo. Le bollette, soprattutto di luce e gas arriveranno a pesare terribilmente sulle spalle degli italiani.

Quanto si pagherà a Dicembre

La scarsità di gas naturale, dovuta alle mancate forniture della materia da parte delle nazioni attualmente coinvolte dalla guerra in Ucraina, ha fatto aumentare non solo il costo delle bollette, ma anche di tutti gli altri settori, dato che è una risorsa usata in qualsiasi processo produttivo, aumentando così i prezzi dei prodotti, dei trasporti, degli alimentari e degli altri beni di prima necessità.

Oltre a questo, le speculazioni che girano attorno alla produzione di energia riescono a superare anche i bonus forniti dallo stato, che nell’ultimo anno hanno cercato di contrastare i rincari, almeno per le persone che fanno parte delle fasce più fragili.

Il Governo di centrodestra non è di certo arrivato in uno dei momenti migliori per l’Italia, infatti la futura premier Giorgia Meloni ha subito rassicurato gli italiani, promettendo che il tema dei rincari energetici ha l’assoluta priorità quindi saranno sicuramente previste delle misure specifiche per il caso, così da evitare almeno che i prezzi si alzino nuovamente durante l’arco del 2023.

Come risparmiare sulla bolletta

Secondo le stime dell’analisi condotta da Assoutenti per il Corriere della Sera, le tariffe aumenteranno ancora del 59% entro Dicembre, triplicando il costo rispetto allo stesso periodo del 2021.

Nell’analisi vengono anche forniti i dati di consumo degli elettrodomestici più usati nelle famiglie italiane riuscendo a mettendone nero su bianco i costi effettivi.

La tv nel 2021 è costata 56 euro circa, mentre quest’anno la cifra sarà di circa 125 euro.

Il phon passerà dai 77 euro del 2021 ai 171 euro nel 2022

Il frigo, che nel 2021 costava 89 euro, ora sfiorerà i 200

La lavastoviglie costerà 145 euro, a fronte dei 65 del 2021

Il computer passerà da 28 a 62

Il forno, che nel 2021 costava 29 euro, arriverà a costane 66

La lavatrice passerà da 71 euro a 158 euro nel 2022

Il condizionatore, la spesa più gravosa sulla bolletta, passerà da 118 euro a ben 264 euro nel 2022..

Come risparmiare?

Per prima cosa si possono sostituire le lampadine presenti in casa con quelle al led, successivamente si può optare per il cambio degli elettrodomestici optando per quelli con una classe energetica A+++, che consumano decisamente di meno, promettendo quindi un risparmio a lungo termine.