Il sole esplode ancora: dobbiamo preoccuparci? Ecco cosa succederà

Recentemente, il sole ha emesso dei forti brillamenti, osservati e fotografati dalla NASA. Indubbiamente, si tratta di fenomeni davvero incantevoli, ma quali conseguenze possono avere sul pianeta Terra? Dobbiamo preoccuparci?

Il sole è la madre del sistema solare, una insostituibile fonte di vita. Di recente, sembra avere un’attività davvero frenetica. Tanto che la NASA è riuscita ad osservare e catturare le spettacolari immagini dei cosiddetti brillamenti solari, ovvero, delle gigantesche esplosioni sulla superficie del nostro sole. Le immagini di questi fenomeni, catturate dal Solar Dynamics Observatory della NASA, lasciano davvero senza fiato per la loro bellezza e potenza, ma allo stesso tempo ci si domanda che conseguenze possono avere queste forti esplosioni del sole sul nostro pianeta.

Brillamenti solari: che cosa sono?

Come abbiamo accennato in precedenza, recentemente la NASA ha diffuso le spettacolari immagini delle gigantesche esplosioni avvenute sulla superficie solare, ovvero, i brillamenti solari. Ma che cos’è un brillamento solare?

Il brillamento solare o eruzione solare è una violenta eruzione di materia sulla superficie del sole. Tanto per dare un’idea della potenza, un’eruzione solare libera una energia corrispondente a miliardi di megatoni di TNT. Questo fenomeno, crea un’eruzione di radiazioni elettromagnetiche dalla fonosfera solare che viaggia alla velocità della luce, ovvero, possiamo vederla nell’esatto momento in cui avviene.

Si tratta delle esplosioni più potenti del nostro sistema solare. Per cui, una domanda sorge spontanea “i brillamenti solari possono essere pericolosi per il pianeta Terra?”.

Brillamenti solari: che conseguenze hanno sul nostro pianeta?

Secondo quanto afferma la NASA, esiste il rischio che i brillamenti solari possano colpire il nostro pianeta, in questo caso si parla di tempeste solari. Ma questo, avverrebbe solo nel caso in cui le esplosioni si verifichino sul lato del sole rivolto verso la Terra. A questo punto, l’impatto che le radiazioni solari avranno sulla Terra, dipenderebbero molto dalla potenza delle esplosioni. I brillamenti, infatti, sono classificati in cinque classi di potenza a seconda della loro luminosità nei raggi x: in ordine crescente A, B, C, M e X, e ogni classe è dieci volte più potente di quella precedente.

Ad ogni modo, è altamente improbabile che le tempeste solari provochino danni materiali. I pericoli per il nostro pianeta causati da questi bagliori ed eruzioni solari, riguarderebbero per lo più le tecnologie. Infatti, possono avere un impatto importante sulle comunicazioni radio, le reti elettriche, i segnali di navigazione, ma difficilmente i brillamenti solari possono essere causa della fine della civiltà.