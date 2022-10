Gratta e vinci: “Super Numerissimi” Il nuovo gioco che farà impazzire gli italiani

Il nuovo gratta e vinci si chiama Super Numerissimi, ha due possibilità di giocata e tante opportunità di vincita. La nuova promessa del gratta e Vinci che renderà l’esperienza di gioco ancora piu avvincente.

Non solo gioco, non solo Gratta e vinci. Per gli italiani questa è una vera e propria possibilità di mettere da parte le preoccupazioni economiche che questo periodo storico ci mette davanti. Un momento di speranza di una vita migliore si cela dietro ad una semplice giocata, una speranza che, perché no, potrebbe trasformarsi in realtà così che quella schedina potrebbe diventare la svolta vera e propria della vita.

Il periodo attuale, infatti, non è dei più floridi, proprio per questo nel pensiero umano si cela il pensiero dei “soldi facili in poco tempo”, cosa ovviamente difficile da ottenere tanto che i concorsi a premi (Superenalotto, Gratta e Vinci, Lotto, ecc.) che lo stato ci offre sembrano l’unica speranza in un certo senso realizzabile.

Come non pensare al Superenalotto per raggiungere i nostri sogni. L’attuale jackpot ha infatti superato i 280 milioni di euro e nelle prossime settimane conta di raggiungere quota 300 milioni. Una quota non ancora raggiunta in nessuna delle vincite attuali, mai visto e considerato che la vincita più alta mai verificatasi è quella di Lodi del 2019. Quel tanto ambito “6” fruttò al fortunato giocatore la bellezza di 209 milioni di euro. Non fu sicuramente quella l’ultima vincita registrata in Italia, nostro paese infatti il tanto ambito 6 è stato azzeccato nel Maggio 2021 nel Montappone, piccolo comune della provincia di Fermo, nelle Marche. Da quel momento non ci furono più vincite così elevate. Gli italiani sperano di essere i prossimi a prendere il prossimo montepremi record. Lo Stato ci ha preparato un nuovissimo gioco avvincente a cui nessun giocatore potrà resistere.

Una novità che riguarda i giochi dello Stato. Marcello Minenna, attraverso una determinazione direttoriale firmata dal direttore generale, ha di fatto annunciato la nascita di una nuova lotteria nazionale istantanea. Il nuovissimo concorso sarà chiamato “Super Numerissimi”. Il biglietto avrà il costo di 10 euro, il premio massimo sarà invece di 2 milioni di euro.

Come funziona “Super Numerissimi”

Saranno presenti 2 giochi su ogni singolo biglietto. Chiamati “Gioco 1” e “Gioco 2”. Il procedimento è così fatto: “Si devono scoprire i venti “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di sedici cerchi dorati recanti il simbolo “€”, dall’immagine di due cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X2” e dall’immagine di due cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X5”. Successivamente, in ognuna delle dieci giocate contraddistinte, rispettivamente, dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4”, “GIOCATA 5”, “GIOCATA 6”, “GIOCATA 7”, “GIOCATA 8”, “GIOCATA 9” e “GIOCATA 10”, si devono grattare solo i numeri corrispondenti. Parliamo quindi di quelli uguali, a quelli rinvenuti nei “numeri vincenti”. Ma non è tutto:

Se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “numeri vincenti”, si vince il premio indicato nella giocata; se inoltre, tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “numeri vincenti “e tra questi è presente anche un numero vincente “bonus x 2”, in questo caso si vince il doppio. Rispetto ovviamente al premio indicato nella giocata. Se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “numeri vincenti” e tra questi è presente un numero vincente “BONUS X5”, si vince il premio indicato moltiplicato.

E non è finita qui: Nel gioco 2 invece, bisogna scoprire gli importi nascosti dall’immagine di quattro pile di monete d’oro. Nel caso in cui, fossero presenti due importi uguali, il giocatore vincerà la somma indicata.