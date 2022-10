Prodotti alimentari ritirati dal mercato, il sesto ti stupirà

Da mesi si sta assistendo ad un ingente numero di prodotti ritirati dal mercato per i più disparati motivi. Ecco una lista di tutti gli alimenti ritirati e delle comunicazioni fornite dal Ministero della Salute per la salvaguardia dei consumatori.

I würstel sono il caso più noto degli ultimi tempi, il batterio presente nei lotti delle marche più famose ha portato a diversi decessi e casi di infezione. Purtroppo non sono stati gli unici ad essere ritirati dagli scaffali, la lista è molto più lunga.

I prodotti alimentari ritirati dai supermercati

In precedenza erano poche le persone che facevano davvero caso alle comunicazioni dei punti vendita o del Ministero riguardo il ritiro dei lotti, ma dopo gli avvenimenti dei mesi scorsi tutti sono decisamente più all’erta.

La lista completa dei prodotti può essere visionata sul sito ufficiale del Ministero della Salute nella sezione delle comunicazioni relative ai richiami. Le motivazioni che portano a questa scelta precauzionale sono principalmente quattro: il rischio microbiologico, il rischio chimico, il rischio fisico e il rischio di presenza di allergeni non segnalati sulle confezioni.

Würstel

I würstel fanno parte della lista dei prodotti soggetti a richiamo da parecchio tempo, sin da quando sono iniziati casi di listeriosi. In particolare, sono stati ritirati per precauzione solo i lotti 1785417 e 1810919 con marchio di identificazione del produttore IT04MCE e data di scadenza dal 20/09/2022 al 05/12/2022. I würstel, prodotti dall’azienda Agricola Tre Valli, sono commercializzati con diversi marchi: Wudy Aia, Töbias di Eurospin, Salumeo di Lidl, Golo, Wurs, Pavo, Salchichia, AV5.

Tramezzini al salmone

Il secondo richiamo riguarda i tramezzini al salmone e maionese del marchio Allegri Sapori in quanto si sospetta la presenza di listeria monocytogenes, esattamente quella contenuta nei würstel. I lotti interessati sono i numeri 22952 1 e 22952 2.

Pancake

Sempre per il rischio listeriosi sono stati anche le richiamati i pancake dell’azienda francese Bernard Jarnoux Crepier, presenti nelle confezioni da 150 grammi con data di scadenza 11/10/22.

Porchetta di Ariccia

La porchetta commercializzata nei supermercati Iperal spa sono stati richiamati per la non conformità microbiologica e nel comunicato vengono invitati​ i clienti a non consumare l’alimento. Il lotto interessato è il n. V233557 – confezione da 90 grammi, con data di scadenza 14/10/2022. L’azienda produttrice è Prosciuttificio San Michele S.r.l.

Semi di sesamo

I semi di sesamo biologici Vivi Verde Coop sono stati richiamati per rischio salmonella, le confezioni coinvolte sono quelle da 250 g/ del lotto numero 138/22 con scadenza maggio 2023.

Spinaci

Tra i casi più particolari compaiono anche le confezioni di spinaci, in quanto 8 persone risulterebbero intossicate per aver assunto la mandragora al posto degli spinaci, per quanto non sia stata riscontrata alcuna presenza di piante velenose.

Gli spinaci ritirati invece sono quelli de Il Gigante, in confezione da 500 g con scadenza al 7/10/2022 fanno parte del Lotto 273