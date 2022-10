Cosa succederà l’8 dicembre? L’incredibile profezia

Questa non è la solita profezia. L’8 dicembre accadrà qualcosa di sconvolgente. Si presume sia la fine del mondo. Scopriamo se è vera o meno.

Proviene dal futuro, per la precisione da più di 600 anni dal futuro, e il suo obiettivo è quello di avvertire le persone sui prossimi disastri che colpiranno la terra: o almeno questo è quello che sostiene lui. Stiamo parlando di un utente di TikTok, che si fa chiamare Eno Alric e che dice di essere un viaggiatore del tempo. In uno degli ultimi video pubblicati sulla piattaforma cinese, l’utente ha fatto una previsione: “Gli alieni arriveranno sulla Terra dopo un gigantesco incidente meteoritico“.

Il suo annuncio ha scatenato, neanche a dirlo, panico generale tra gli utenti di TikTok. Quella però non è stata la sua unica previsione: Eno Alric ha allertato le persone su ben cinque grandi eventi che presumibilmente cambieranno il corso della storia umana. “Attenzione! Sì, sono un vero viaggiatore del tempo dall’anno 2671, tieni a mente queste cinque date future”.

L’utente, che non ha mai mostrato il suo volto in video, ha poi svelato date ed eventi del futuro: “30 novembre 2022: il telescopio James Webb trova un pianeta che è una versione speculare della Terra; 8 dicembre 2022: una grande meteora contenente nuovi tipi di metalli e specie aliene colpisce la Terra;

6 febbraio 2023: un gruppo di 4 adolescenti scopre antiche rovine e un dispositivo che apre un wormhole ad altre galassie; 23 marzo 2023: un team di scienziati che esplora la Fossa delle Marianne trova specie antiche; 15 maggio 2023: uno tsunami di 750 piedi colpisce la costa occidentale degli Stati Uniti, principalmente San Francisco”.

L’invasione aliena e altri tipi di profezie: sarà vero? L’8 dicembre 2023

La seconda profezia ricade in un giorno di festa, quello che dà il via alle feste natalizie: l’8 dicembre 2022. In tale giorno, una grande meteora contenente nuovi tipi di metalli e specie aliene colpirà la Terra. Non specifica però la zona e quali danni arrecherà al Pianeta e se magari tali metalli potrebbero risolversi un po’ di problemi, specie il caro energia.

La terza profezia: il 6 febbraio 2023 un gruppo di 4 adolescenti scopre antiche rovine e un dispositivo che apre un wormhole ad altre galassie. Roba da film di Fantascienza.

La quarta dovrebbe consumarsi il 23 marzo 2023: un team di scienziati che esplora la Fossa delle Marianne trova specie antiche. Una bella notizia per gli amanti dell’archeologia e per il patrimonio culturale dell’umanità in generale.

L’ultima: il 15 maggio 2023 uno tsunami di 750 piedi colpisce la costa occidentale degli Stati Uniti, principalmente San Francisco.

Dunque, una miscellanea di eventi catastrofici classici, ma anche scoperte scientifiche e culturali interessanti. Staremo a vedere!