Single italiani: quanto sono disposti a spendere per conquistare una donna

L’amore si può “comprare”? Secondo alcuni single italiani a quanto pare sì: ecco la cifra che si pone come budget chi desidera conquistare la donna dei sogni.

Gli uomini italiani sono disposti a spendere davvero molto per una donna, con budget che variano da regione a regione. Per i napoletani la cifra si aggira intorno ai 3mila euro annui, per i milanesi si parla di 2.800 euro, mentre romani e torinesi sono più attenti alle proprie finanze.

A svelare i segreti del portafoglio dei single italiani è SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce per trovare nuovi potenziali partner. Secondo il sito sono i napoletani a non badare a spese, arrivando a spendere fino a 3mila euro all’anno in corteggiamento, più dei milanesi che si assestano al secondo posto con 2.800 euro e più dei veneziani, che guadagnano la medaglia di bronzo con 2.750 euro. Si va dai soldi sborsati per le cene fuori ai regali veri e propri per un totale di circa 10 miliardi di euro spesi dagli italiani in amore durante il 2018.

Napoletani generosi con il proprio partner, romani più contenuti: la classifica dei single italiani

L’indagine analizza anche le abitudini degli italiani: chi è alla ricerca di una relazione stabile concentra il proprio budget nel primo incontro: il 30% degli intervistati dichiara di essere disposto a spendere anche 300 euro, che diventano 500 nel caso dei napoletani, i più spendaccioni. «Generosi e bon vivant, i maschi single napoletani pur di far colpo su una donna e di conquistarla non esitano a spendere cifre che superano di gran lunga quelle stanziate dai seduttori romani o torinesi», commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.

Guardando alla media nazionale la cifra si riduce di molto: 1.089 euro da spalmare in un anno di viaggi, cene, regali e tanto altro che diventano, quindi, circa 100 euro al mese. «Ma nel gioco della media c’è chi fa una gran bella figura e chi è più tirato», commenta Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedDate.it. La ricerca è stata condotta su un campione di 2.000 uomini di età compresa fra i 24 ed i 40 anni. Secondo il sondaggio si ipotizza che gli uomini italiani saranno disposti a spendere 9,8 miliardi di euro per fare colpo sul partner desiderato in questo 2022.

La ricerca rivela altre cose interessanti: il 70% degli uomini intervistati dichiara di pagare sempre il conto alla potenziale partner. Proprio a Roma, dove è nato il detto “Pagare alla romana”, l’85% degli intervistati dice di pagare sempre il conto anche per la propria partner contraddicendo l’abitudine di dividere il conto in parti uguali. A Napoli l’uomo sembra molto restìo a farsi pagare il conto del ristorante da una donna, anche nel caso si tratti solo di un’amica.