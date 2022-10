Auto, uso del cellulare alla guida: sanzioni mai viste, cosa rischi

Tutti sanno che l’uso del cellulare alla guida è estremamente pericoloso per la propria incolumità e quella degli altri. In più, sono previste sanzioni davvero salatissime. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Secondo quanto riportato da una recente indagine, sono ancora troppi gli italiani che usano il cellulare durante la guida della propria automobile. La ricerca che ha coinvolto circa dieci milioni di persone, ha rilevato che oltre il 68% degli automobilisti parla al cellulare durante la guida, senza vivavoce o auricolare. In più, circa il 28% degli automobilisti mentre è al volante, manda sms o email e quasi in 10% controlla o aggiorna il proprio profilo social. Eppure, tutti sanno che usare il cellulare durante la guida è vietato dalla legge! Ecco cosa si rischia con l’uso del cellulare alla guida.

Uso del cellulare: cosa dice la legge?

In merito all’uso dello Smartphone alla guida, il codice della strada è molto chiaro. L’articolo 173 comma 2 specifica che: “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.

Smartphone alla guida: quali sono le sanzioni previste?

Le sanzioni previste per l’uso dello Smartphone mentre si è alla guida di un veicolo in marcia, partono da un minimo di 165 euro fino a 661 euro. Oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. In caso di nuova violazione entro due anni dalla prima infrazione, è previsto anche il ritiro della patente di guida da uno a tre mesi.

Uso dello Smartphone alla guida: ecco le soluzioni

Usare il cellulare mentre si è alla guida della propria automobile, non implica solo salate sanzioni amministrative, ma è molto rischioso anche per la propria incolumità e quella degli altri. Per cui, è probabile che in futuro vengano presi nuovi e più stringenti provvedimenti in merito. Inoltre, esistono diverse soluzioni per poter utilizzare il proprio Smartphone senza rischiare sanzioni o, ancor peggio, incidenti.

È possibile utilizzare, ad esempio, il Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate mentre si è alla guida della propria vettura. In alternativa, possono essere usati gli auricolari oppure un kit audio vivavoce. Infine, tra le soluzioni per usare il cellulare senza distogliere l’attenzione dalla strada, troviamo gli assistenti digitali. Gli assistenti digitali aiutano a rispondere a una chiamata, a leggere un messaggio, a inviare email o impostare il navigatore, semplicemente utilizzando i comandi vocali.