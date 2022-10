Tariffe telefoniche a basso prezzo per i possessori di 104, come ottenerle

La normativa tributaria ha previsto diverse agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari.

Tra queste, una detrazione Irpef del 19% e l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di un’auto e di mezzi d’ausilio tecnici e informatici.

Sconto sulle tariffe telefoniche per i possessori di 104, lo sapevi?

Oltre a altri vantaggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per le spese sanitarie di assistenza e le detrazioni per i figli a carico. I disabili in situazione di gravità ai sensi della legge 104/93 articolo 3 comma 3 possono fruire di un trattamento agevolato in caso di donazioni e successioni.

Dal 2016 è stato inoltre aumentato a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave, che coprono il rischio di morte. Altri vantaggi riguardano solo alcune categorie di disabili, come i ciechi e i sordi.

Le tariffe agevolate per la linea telefonica e internet rientrano tra i benefici riconosciuti alle persone con disabilità. In particolare, in questo caso, agli utenti ciechi (totali e parziali) e sordi. La delibera Agcom n. 290/21/CONS ‘Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile’ aveva però ampliato la platea dei beneficiari.

Includendo anche gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione: ossia i soggetti a cui sono riconosciuti particolari vantaggi fiscali di cui all’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificati nei verbali della Commissione medica.

Chi sono i beneficiari di queste tariffe agevolate? Chi può ottenerle

L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni aveva infatti stabilito:

per la rete fissa : uno sconto del 50% dell’offerta voce e dati per cui era già presente un contratto . Oppure la possibilità di scegliere, tra le varie opzioni disponibili, quella più adatta alle esigenze degli utenti disabili, mantenendo la stessa scontistica;

: . Oppure la possibilità di scegliere, tra le varie opzioni disponibili, quella più adatta alle esigenze degli utenti disabili, mantenendo la stessa scontistica; per la rete mobile: uno sconto del 50% su un’offerta voce e dati inferiore a 50 gigabyte; oppure su un’offerta con disponibilità di dati maggiore di 50 gigabyte o ancora su un’offerta illimitata.

Per aderire a una di queste agevolazioni era necessario inviare un’apposita domanda nella pagina dedicata sui siti degli operatori fino al 1 aprile 2022. Lo sconto è stato previsto per un periodo sperimentale di 12 mesi, a partire dal 30 aprile 2022.

Sfortunatamente non è più possibile aderire alle agevolazioni sulla linea telefonica e internet per i disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. L’Agcom ha però comunicato che, al termine di questo periodo di sperimentazione, potrà rivedere la disciplina delle agevolazioni e quindi eventualmente modificare l’elenco dei beneficiari. Consigliamo quindi di monitorare le comunicazioni in merito a questa opportunità futura.