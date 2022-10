Colesterolo alto e alimentazione: ecco quali cibi evitare

Il colesterolo alto è un problema piuttosto comune che, può comportare gravi rischi per la salute. Pertanto, è necessario prestare attenzione all’alimentazione. Ecco quali cibi evitare in caso di colesterolo alto.

Il colesterolo è una sostanza presente nel nostro organismo ed è necessaria per la vita. Tuttavia, quando è presente in eccesso, può causare gravi problemi alla nostra salute. Generalmente, sono considerati al limite a partire da 170 nei giovani e a partire dai 200 per gli adulti.

Il colesterolo alto, può dipendere da diversi fattori. Può essere dovuto a motivi genetici, può essere conseguenza di alcune patologie o di assunzione di farmaci. Tuttavia, spesso, elevati livelli di colesterolo nel sangue, sono influenzati dal nostro stile di vita e da una cattiva alimentazione. Dunque, nella lotta al colesterolo alto è necessario seguire una corretta alimentazione evitando gli alimenti che potrebbero peggiorare la situazione. Per questo motivo, oggi andiamo a scoprire quali sono i cibi da evitare in caso di colesterolo alto.

Colesterolo alto: quali sono i rischi per la salute?

La presenza in eccesso di colesterolo, può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni che ne restringono il lume. Questa ostruzione al passaggio di sangue, può causare infarti e ictus. Per questo motivo, è necessario tenere a bada i livelli di grassi nel sangue osservando un corretto stile di vita e una sana alimentazione, evitando gli alimenti a rischio. Ma quali sono i cibi da evitare in caso di colesterolo alto? Scopriamolo insieme.

Colesterolo alto: quali cibi evitare?

Come abbiamo anticipato, per migliorare i propri livelli di colesterolo, è opportuno evitare alcuni alimenti. Nello specifici, gli esperti consigliano di evitare o, quantomeno, limitare il consumo di:

Grassi animali; come il lardo, lo strutto, il burro o la panna

Frattaglie (cervello, fegato) e salumi grassi

Zuccheri semplici; come glucosio, saccarosio e fruttosio industriale

Latte, yogurt e formaggi ad elevato tenore di grassi saturi

Bevande alcoliche

Pasta all’uovo e prodotti confezionati contenenti uova

Oli vegetali saturi

Colesterolo alto: gli alimenti da privilegiare

In caso di colesterolo alto, è consigliato preferire alimenti come: verdure, cereali, legumi e frutta. Via libera anche al pesce azzurro e alle carni bianche.

Conclusione

Ricapitolando, il ruolo più importante nel controllo dei livelli di colesterolo spetta alla dieta. È necessario preferire cibi di origine vegetale e con pochi grassi. Tuttavia, l’alimentazione da sola non sempre basta. Per cui, può essere utile associare ad una sana alimentazione, un corretto stile di vita e una regolare attività fisica.