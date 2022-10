Come capire quando finisce un amore: 5 segnali inconfondibili

Come capire quando un amore è finito e lui non più innamorato di te? Se sei alla ricerca di una risposta a questa domanda, sei nel posto giusto. Analizziamo quali sono i comportamenti che fanno capire che lui non ti ama più.

Se senti che la tua relazione non sia più quella di una volta e ti sta rosicchiando il dubbio che il tuo compagno non sia più innamorato di te, sei nel posto giusto. In questo articolo andremo ad analizzare quali sono i segnali che ti faranno capire se lui non ti ama più.

I 5 comportamenti che fanno capire che lui non ti ama più

Riconoscere gli indizi che, volontariamente o involontariamente, lancia un uomo quando non è più innamorato della propria partner, è fondamentale per capire se anche la tua storia è giunta al capolinea. Esistono, infatti, alcuni comportamenti che generalmente gli uomini assumono quando non amano più la propria compagna.

Cerca di evitarti

Un uomo che non prova più interesse per la propria compagna tenderà a passare meno tempo con lei. Per cui, se il tuo lui comincia a preferire sempre più spesso gli amici e ti chiede il suo spazio più del solito ed è quasi infastidito dalla tua presenza, alza il livello di allerta.

Cerca la discussione

Un uomo innamorato cerca sempre di appianare le discussioni, mentre chi non ama più comincia a vedere il rapporto di coppia in modo negativo e, spesso, cerca la discussione.

Diventa egoista

Se il tuo lui ha smesso di avere tutte quelle piccole attenzioni che un tempo per lui erano fondamentali, cerca di comunicarti che la voglia di renderti felice sta scomparendo, proprio come l’amore che prova per te.

Diventa troppo riservato

Un uomo che ha perso interesse nella propria compagna tende a tenere ben nascoste le sue cose, in particolare il suo telefono. Ti fa sentire come se non avessi il diritto di partecipare alla sua vita e di chiedergli spiegazioni.

Non ti tratta con rispetto

Un uomo che smette di amare la propria donna, spesso smette anche di rispettarla. Se noti che il tuo compagno sia diventato sgradevole nei tuoi confronti anche per le cose più futili, magari è ora di accettare che i suoi sentimenti nei tuoi confronti non sono più quelli di un tempo.

Conclusioni finali

Accettare che il proprio compagno non sia più innamorato, è senza dubbio una dura prova. Ma ricorda “meglio una brutta verità che una bella bugia”, dunque non sottovalutare nessuno di questi segnali, se non vuoi rischiare di investire le tue energie in qualcosa che non esiste più.