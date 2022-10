Oroscopo, paura per questi segni zodiacali: potrebbero essere dei killer!

Quali sono le loro caratteristiche? Sono molto intelligenti e aperti mentalmente, molto creativi e organizzati. Le persone che nascono sotto questi segni inoltre hanno spiccate capacità diplomatiche che permettono loro di conquistarsi i favori di persone molto diverse tra loro.

Tutte caratteristiche che lette così sono sicuramente positive. Ma che succede se sono abbinate a pensieri inquietanti e pulsioni ossessive? La risposta la trovate nelle tante serie tv true crime che stanno appassionando migliaia di spettatori in tutto il mondo, con il gemelli Dahmer in cima alla lista.

Insomma, l’astrologia non sarà una scienza ma molte volte ci azzecca. Per cui, la prossima volta che vi prenderanno in giro perché chiedete di che segno è la persona che vi piace, potrete sempre giustificarvi dicendo che volete escludere che possa essere un serial killer. Per i casi umani invece non c’è astrologia che tenga.

Essere un assassino è un mestiere complicato, se poi ci abbiniamo l’astrologia, diventa praticamente impossibile uscirne fuori. Se sei uno di questi segni allora sei un serial killer! Scherziamo, ovviamente. Ma ne siamo davvero così sicuri?