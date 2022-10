Non perderti questa offerta Lidl a soli 11,99: affrettati, stanno finendo le scorte

Da Lidl si fanno sempre buone offerta ma, stavolta, gli appassionati del genere non potranno che approfittarne sino al 16 ottobre.

Lidl è una catena di supermercati molto amati anche in Italia per i suoi prezzi vantaggiosi. Le offerte ogni mese cambiano e una in particolare potrebbe far felici moltissime persone.

Offerta Lidl fino a esaurimento scorte, affrettati e non fartela scappare

La catena tedesca di supermercati Lidl si è radicata sul territorio nazionale con una presenza radicale. Sono tanti infatti i punti vendita Lidl dove poter fare la spesa. A rendere celebre questo supermercato in Italia e in generale in Europa, sono stati sicuramente i prezzi vantaggiosi.

Inoltre periodicamente Lidl emette il suo imperdibile volantino grazie al quale i clienti possono valutare, già da casa, cosa può servire e cosa no. Oltre ai prodotti food c’è un’ampia scelta di prodotti no-food che variano a seconda del periodo dell’anno. Il più florido per acquistare i giocattoli ad esempio è verso la fine di novembre.

Anche gli appassionati di cosmetici troveranno spesso e volentieri pane per i loro denti. Basti pensare che una delle creme idratanti per il viso venduta da Lidl, a marchio Cien, è stata considerata come una delle creme più valide in circolazione, per via dell’ottimo rapporto qualità prezzo. Ciò si potrà evincere facilmente dal nuovo volantino che vale fino a esaurimento scorte. Vediamo di quale prodotto si tratta.

L’incredibile offerta Lidl: un prodotto imperdibile a soli 11,99 euro

Il prodotto in offerta sul volantino Lidl riguarda la cura della pelle del viso. Si tratta di Dermo Expertise Revitalift Laser X3 di L‘Oréal Paris. La crema si propone come un vero e proprio trattamento per prevenire o contrastare i segni del tempo. Essa contiene Acido Ialuronico e Pro-Xylane e promette risultati evidenti subito dopo qualche applicazione. Le sue funzioni sono distendere il viso, ridensificare la pelle e riempirla.

Inoltre, la crema esfolia leggermente la pelle senza essere abrasiva. In questo modo riesce ad entrare meglio sotto l’epidermide ed essere più efficace. Sin dalle prime applicazioni, la pelle del viso appare più fresca e riposata. Dopo le successive applicazioni, il viso apparirà più idratato. Infatti, per via del suo peso molecolare, la crema può riempire i solchi e richiamare acqua. Con la sua formulazione, la crema può essere utilizzata sia come crema giorno che come crema notte.

Il costo in offerta è di soli 11,99 euro per 50 ml di prodotto. Non male per un prodotto che è una novità. La quantità permetterà di eseguire il trattamento per un paio di mesi. Basta infatti poco prodotto da applicare per vedere i primi risultati. Se il prodotto ti interessa, non ti resta che recarti al supermercato Lidl più vicino e cercare la crema.