Vuoi vivere fino a 100 anni? Allora occhio a questi cibi “allunga vita”!

La qualità degli alimenti che portiamo in tavola influisce molto sul benessere del nostro organismo e qualcuno ci allunga anche la vita. Scopriamo insieme quali sono i cibi “allunga vita”!

Ci sono dei cibi che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole perché ricchi di sostanze benefiche per il nostro organismo e che ci possono aiutare a vivere fino a vento anni. Insomma, se anche tu vuoi vivere a lungo e soffiare cento candeline, non ti resta che scoprire quali sono.

Alimentazione e longevità: cosa mangiare per vivere più a lungo

La salute ed il benessere sono sempre temi di grande interesse, del resto, a chi non piacerebbe vivere a lungo ed in salute? A tal proposito, andiamo subito a scoprire quali sono gli alimenti indispensabili per allungare la vita.

Vivere fino a 100 anni: ecco i migliori alimenti secondo gli esperti

Ad aprire la carrellata dei cibi allunga vita, non potevano non esserci le verdure. Le verdure sia quelle fresche e di stagione che quelle essiccate o conservate in salamoia, contribuiscono al benessere del nostro organismo e ci aiutano a vivere più a lungo. Tra le verdure della longevità troviamo molte verdure a foglia verde come spinaci, cavolo verza, barbabietole, cime di rapa, bietole e cavoli, ma anche broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori, verza e peperoni.

Non può mancare nella dieta della longevità anche la frutta, soprattutto quella fresca di stagione. È consigliato prediligere arance, mele e banane. Ad avere un ruolo essenziale per una vita sana e lunga anche il pesce azzurro e le carni magre.

Tra gli alimenti consigliati per vivere più a lungo anche i legumi ed in particolare i fagioli. Secondo un recente studio, i fagioli tra le altre cose, contengono anche un potente antiossidante chiamato polifenolo, un composto efficace per invecchiare in modo sano.

Longevità: le regole per vivere più a lungo

Ognuno di noi vorrebbe vivere a lungo ed in salute, per cui, è di fondamentale importante prestare attenzione agli alimenti che portiamo sulle nostre tavole. Del resto, non c’è dubbio che quello che mangiamo influenza il benessere del nostro organismo.

Ad ogni modo, per vivere fino a 100 anni bene, in forma ed in salute è sempre meglio abbinare ad una corretta alimentazione, uno stile di vita salutare, quindi non fumare, limitare il consumo di alcolici e praticare una regolare attività fisica. A qualcuno potrebbe sembrare sempre la solita cantilena, ma come si dice “repetita iuvant”.