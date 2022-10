Test psicologico: come reagisce il tuo istinto? Non ci crederai

Gli animali rivestono un ruolo fondamentale per la comprensione dell’uomo.

Questo test, in base all’animale che scegli, ti dirà come reagisce il tuo istinto in determinate situazioni. Scoprilo subito.

L’etologia e la psicologia comparata sono le due discipline che, studiando gli animali (homo sapiens sapiens compreso), svelano verità sull’uomo e sul suo mondo emotivo. L’etologia, studia il comportamento animale nel suo ambiente naturale. la psicologia comparata studia l’istinto e il ruolo delle emozioni nelle diverse specie animali, uomo incluso.

Dagli sforzi combinati dell’etologia, della psicologia comparata e della psicobiologia, arrivano tutte le informazioni che abbiamo sui cosiddetti comportamenti istintivi. I comportamenti istintivi sono quelli che si attivano quando annusiamo il pericolo anche a chilometri di distanza, sono quelli che ci orientano nella scelta del partner, nella ricerca di sicurezza e nelle relazioni. I comportamenti istintivi si attivano in risposta a bisogni interni e stimoli esterni.

Test psicologico, quale animale hai scelto? Scopri il tuo istinto

Il cane

È nota l’abilità di questi animali di comprendere lo stato d’animo dell’uomo e stargli accanto nei momenti difficili. Un cane riesce a offrire conforto a molte persone. Inoltre i cani sono gli animali con maggiori responsabilità: possono cacciare, fare i pastori o la guardia, possono guidare, soccorrere, investigare (…). I cani sono utili per molte attività umane, basterà pensare a quelle di soccorso, di assistenza e di polizia.

Sei indubbiamente una persona generosa, aperta all’altro e disponibile all’ascolto. Proprio come un cane, ti carichi di responsabilità. Il tuo naturale approccio collaborativo è apprezzato da tutti, ricorda però di non lasciare indietro i tuoi bisogni! Ti dai da fare, sei una persona pragmatica anche se ti perdi nello sconforto e nella nostalgia. I cani infatti sono gli animali più assimilabili ai bambini. Quando l’uomo si allontana il cane soffre e aspetta il suo ritorno.

Il koala

Il koala è un animale molto particolare: è un mammifero marsupiale australiano, l’unico esemplare superstite del genere Phascolarctos. Spicca per la sua grossa testa, le sue orecchie arrotondate e pelose e per la sua propensione ad arrampicarsi. È un marsupiale arrampicatore e passa quasi tutta la sua vita sugli alberi di eucalipto.

Non è un animale molto attivo: trascorre il suo tempo sonnecchiando, tra i rami e, alla sera, si sveglia per consumare il suo pasto ben a portata di mano, le foglie di eucalipto. Non ci crederai ma i koala, appena nati, hanno la dimensione di una zolletta di zucchero e pesano solo pochi grammi. Sono animali fragili e a rischio di estinzione.

Sei un sognatore, ti rifugi nei tuoi pensieri per evitare sentimenti di tristezza e depressione, inevitabili quando ti tocca fare i conti con la realtà. Come il koala anche tu sei un sopravvissuto hai un passato difficile che ancora stai cercando di gestire. La posizione tipica del koala, con le braccia intorno al tronco, evocano un profondo bisogno di appartenenza. Senti il bisogno di sentire i tuoi affetti vicini e i tuoi comportamenti sono spessi guidati da tale bisogno: ti leghi facilmente e ti dai moltissimo nei legami.

Il daino

Se non hai mai visto Bambi e hai scelto il daino, sei indubbiamente una persona che si batte per la sua autonomia. Ti piace sentirti libera, libera di decidere ciò che è meglio per te senza costrizioni, senza condizionamenti, ascolti i consigli degli altri ma solo difficilmente fai ciò che ti viene detto.

Non ti piace dover dipendere dagli altri, soprattutto in ambito professionale. Ti piace riflettere per conto tuo anche se ciò significa andare controcorrente. Riconosci le tue fragilità ma quando vieni messo alle strette sei sfuggente, proprio come i daini che sono noti per essere ottimi velocisti. Ti piace esplorare il mondo, viaggiare, conoscere posti nuovi e sperimentare nuove attività. Sei una persona dinamica e talvolta starti dietro è difficile.

Il macaco

Nell’immaginario collettivo è presente la scimmia, animale evoluto più simile all’uomo, oppure, è presente la scimmia animale evoluto più simile all’uomo associata all’immagine di cavia da laboratorio d’eccellenza. Tutte le grandi scoperte sull’uomo partono da esperimenti sulle scimmie.

Chi studia biologia, psicologia, neuroscienze, non può fare a meno di associare la scimmia agli esperimenti di laboratorio e non solo alla mera osservazione etologica. Se un animale evoca in te la seconda immagine, ciò non significa comunque che desideri collocarla in quel contesto. Significa semplicemente che, vuoi per studio o per passione per la ricerca, a un certo punto della tua vita, hai creato questa associazione.

Se hai scelto il macaco, hai una personalità ambiziosa, che nutre la speranza di essere destinato a grandi cose e sei dotato di una spiccata intelligenza. In base all’associazione, poi, si possono avere due declinazioni differenti. Se hai scelto la scimmia pensando all’animale evoluto che è, sei una persona cooperativa, che ama la vita sociale, operosa e con tendenze di leadership.

Il pulcino

In questa serie di immagini, il pulcino è quella che evoca di più l’innocenza, la dolcezza e l’essere indifesi. In quel pulcino scelto rivedi te stesso, una persona da salvare, una persona che vuole essere amata, accolta e accudita. Per alcuni aspetti, il tuo profilo è simile a quello di chi ha scelto il koala, ma nel tuo caso, i tratti descritti sono amplificati. Non ti piace la solitudine tanto che talvolta ti ritrovi a vivere relazioni che ti stanno strette e accettare dei compromessi che proprio non mandi giù.

Vivi dei conflitti tra “cuore” e “cervello”, perché razionalmente sapresti anche quali sono le scelte migliori da fare per mettere ordine nella tua vita, tuttavia, la la sfera emotiva è così pesante che non riesci a portare a compimento. Dimentichi tutto ciò che hai vissuto, tutto ciò che hai superato: in realtà, tu sei un’aquila che si crede un pulcino. Non sei più il bambino spaventato che subisce torti e ingiustizie, ora sei adulto, sei una splendida aquila. Hai bisogno solo di conoscerti meglio.

Il gatto

I gatti sono, per certi versi, animali eccentrici. Possono essere sfuggenti e, al contempo, regalare una vicinanza impagabile. Ecco anche tu come un gatto, hai una natura complessa e, per certi aspetti, contraddittoria. Ti piace la vicinanza affettiva e al contempo sei introverso e ami la solitudine, ti caratterizzano mille sfaccettature: ti piace la franchezza ma non sempre sei diretto, ne’ esprimi chiaramente i tuoi bisogni. I tuoi comportamenti sono guidati da un leggero stile difensivo.

Sei uno spirito libero, ascolti i consigli ma solo raramente li segui. Quando decidi qualcosa, è difficilissimo farti cambiare idea. Nutri un naturale disinteresse per persone e tutte le faccende che ritieni futili, e spesso ti capita di ritenere gli altri troppo superficiali e con poco da offrire.