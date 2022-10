Le auto da non comprare mai: la più rubata è comunissima

Il momento dell’acquisto dell’auto è uno dei più belli e più stressanti della vita, in quanto gioie e paura si mescolano in un mix di emozioni incredibile, specialmente quando si deve scegliere la prossima (o la prima!) auto da comprare.

Per quanto il budget sia un aspetto fondamentale da considerare quando si ha intenzione di acquistare un’auto, bisognerebbe pensare anche a quanto sia alto il rischio di furto per un modello piuttosto che per un altro. Ecco una lista delle auto da non comprare.

La scelta dell’auto

L’auto può essere comprata per tanti motivi, potrebbe essere un semplice cambio vettura, un acquisto di una seconda auto, la prima auto di un neopatentato o un’auto più grande in grado di soddisfare i bisogni di una famiglia.

In tutti i casi gli aspetti più ricercati sono sicurezza, affidabilità e longevità dell’auto, il tutto incastrato in un budget sempre più ridotto a causa dei rincari della vita degli ultimi mesi. Tra le ricerche effettuate dagli acquirenti però manca sempre un dato fondamentale, ovvero quali modelli sono più a rischio di furto o vandalismo.

In Italia i furti crescono in continuazione, specialmente in alcune regioni, in cui le auto vengono rubate per essere vendute o per essere smontate affinché si possa entrare in possesso dei ricambi.

Quando si acquista un’auto “economica” e comune, spesso non si pensa a quanto facilmente i ladri possano rubarla, tant’è che è raro trovare auto di fascia bassa assicurate per furto o con dispositivi ed allarmi appositi.

Auto da non acquistare mai

In Italia nel 2021 ci sono stati più di 100mila furti d’auto, tendenza che risulta in forte crescita se comparato agli avvenimenti degli anni precedenti.

I furti sono molto più frequenti nel centro-sud, specialmente nelle zone più povere. Nella “classifica” spunta al primo posto la Campania con 27.500 furti, seguita dal Lazio (18.215) e dalla Puglia (14.498), segue la Lombardia (11.636) e subito dopo la Sicilia.

La seconda classifica, quella composta dalle auto più rubate in tutta Italia nel 2021 si possono trovare le 10 auto più comuni tra le strade, che quindi hanno un alto potenziale e fanno correre pochissimi rischi ai ladri. Inoltre, queste auto sono molto difficili da individuare dalle autorità competenti, proprio per questi motivi sarebbe bene non acquistare nessuna delle auto nominate:

Fiat Panda: 8.816 auto rubate

Fiat 500: 6,743 auto rubate

Fiat Punto: 5.292 auto rubate

Lancia Ypsilon: 2.979 auto rubate

Smart Fortwo: 1.389 auto rubate

Volkswagen Golf: 1.381 auto rubate

Renault Clio: 1.284 auto rubate

Ford Fiesta: 1.059 auto rubate

Opel Corsa: 824 auto rubate

Fiat Uno: 559 auto rubate