Test difficilissimo, trova la combinazione giusta: sicuro di volerci provare?

Test d’intelligenza: trova la giusta combinazione

Se il 90% delle persone si arrende immediatamente, potrai dimostrare a tutti che tu ce la farai. I giochi matematici attivano il nostro cervello. Ormai la nostra mente viene stimolata unicamente dai social network e piano piano si spegne un po’. Tenerla allenata invece è possibile e lo si può fare in modo divertente con quiz e giochi in rete. Stavolta non avrai un tempo limitatissimo per rispondere, ma dovrai comunque rispettare un countdown di 30 secondi.ù

Questo è il tempo medio medio stabilito per risolvere, perciò se riuscirai a venire a capo del gioco prima di 30 secondi, puoi considerarti un genio. Vediamo insieme quali sono le regole per trovare la combinazione. Osserva la foto in alto con le 3 combinazioni proposte, ognuna ha una definizione precisa che nasconde l’indizio. Trova la combinazione giusta.

Qual è la soluzione di questo difficile rompicapo? Scoprila subito

Sei riuscito a trovare la combinazione corretta. Rivediamo un attimo insieme quali erano gli indizi a tua disposizione. Avevi tre combinazioni di numeri, tutte corredate da una definizione.

Nella sequenza 038 c’è solo un numero corretto ed è nel posto giusto. Nella sequenza 087 nessun numero è corretto. In quella 273 un solo numero corretto ma non è è nel posto giusto. Infine, nella sequenza 476 due numeri sono corretti ma non sono nel posto giusto. In base a queste regole e indizi, avresti dovuto trovare la sequenza giusta: 634.

Non era poi così facile e immediato vero? Il ragionamento logico da seguire era complesso e probabilmente ti sei servito di carta e penna per fare qualche tentativo. Se in 30 secondi hai trovato la giusta sequenza, hai superato il test d’intelligenza alla grande. Se invece non ce l’hai fatta dovrai allenarti ancora. Forse i test matematici non sono quelli adatti a te, ma potrai trovarne di tante tipologie diverse. Ricordati di giocare divertendoti, senza causarti alcuno stress.