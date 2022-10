I segni zodiacali che sprizzano passione solo a guardarsi negli occhi: c’è il tuo?

Quali sono i segni più passionali che, uniti in una relazione, danno vita a scintille e fiamme d’amore senza fine? Scopriamolo insieme.

Trovare un partner con cui la passione sia sempre alle stelle non è facile. Ci sono però delle coppie di segni che fanno scintille! Ma quali sono?

I segni che fanno scintille solo a guardarsi negli occhi, scopriamoli

Abbiamo indagato un po’ le stelle e finalmente abbiamo scoperto quali sono i segni che, in coppia, hanno un‘intesa e una passione che sembra non smettere di ardere mai.

Capita a tutti, dopo un po’ in una relazione la passione si spegne. Colpa della routine, colpa della vita e della frenesia. Ci sta. Eppure ci sono coppie che sembrano non soffrire assolutamente di questo problema. Come mai? Forse una risposta può arrivarci dalle stelle perché ci sono dei segni zodiacali perfettamente compatibili che alimentano continuamente la fiamma della passione! Almeno nel 2022. Scopriamoli!

Tutti i segni che in coppia emanano passione da tutti i pori, la lista

Toro e Acquario . Per questa coppia il 2022 è l’anno dell’amore e della passione senza fine. L’Acquario cerca solidità e il Toro ne è foriero visto che predilige sempre relazioni stabili e durature alle avventure di una notte e via. La sensualità così, accesa proprio dal desiderio e dall’intento comune potrebbe essere incredibile!

. Per questa coppia il 2022 è l’anno dell’amore e della passione senza fine. L’Acquario cerca solidità e il Toro ne è foriero visto che predilige sempre relazioni stabili e durature alle avventure di una notte e via. La sensualità così, accesa proprio dal desiderio e dall’intento comune potrebbe essere incredibile! Scorpione e Capricorno . Entrambi questi segni sono molto passionali, solo che il primo è propenso al non pensare e al gettarsi a capofitto nelle cose mentre il Capricorno è molto più pensieroso e riflessivo. Questa unione, con il fil rouge della passionalità crea un coppia di ferro!

. Entrambi questi segni sono molto passionali, solo che il primo è propenso al non pensare e al gettarsi a capofitto nelle cose mentre il Capricorno è molto più pensieroso e riflessivo. Questa unione, con il fil rouge della passionalità crea un coppia di ferro! Leone e Pesci. Coppia strana direte voi: il leone vuole primeggiare mentre i pesci sognano e idealizzano. L’intesa mentale qui la farà da padrone per una passione molto più interiore che prettamente fisica, dando così vita a una relazione incredibile e gioiosa.

Come sempre queste sono solo indicazioni di massima date dall’interpretazione delle stelle. Voi cosa ne dite? Avete qualche esempio di coppia di segni che fanno scintille e super passionali che esulano da quelle che vi abbiamo elencato? Sicuramente ci sono altri accoppiamenti che insieme fanno faville, ma per quello che riguarda il 2022 queste coppie erano davvero quelle che a vederle veniva voglia di innamorarsi. Chissà il 2023 cosa avrà in serbo per le coppie perfette. Lo scopriremo molto presto.