Il trucco di whatsapp per nascondere le chat: non sembra vero!

Non tutte le chat sono uguali, alcune chat sono molto più preziose e private di altre e dovrebbero ricevere un trattamento speciale, essere protette da sguardi indiscreti.

Esiste un trucco per mettere in pratica questo desiderio e far sparire una conversazione a cui teniamo particolarmente, alla quale è possibile accedere ogni volta che vogliamo.

Conoscevi questo trucco per nascondere le chat? Scoprilo adesso

Tutti noi usiamo WhatsApp per chattare con i nostri amici, familiari, colleghi e altri contatti. Tuttavia, ci sono momenti in cui non vogliamo che gli altri accedano alle nostre chat WhatsApp perché possono essere piuttosto private. In questo caso puoi semplicemente imparare a nascondere le chat in WhatsApp con una password o semplicemente archiviarle.

Per fare questo è possibile utilizzare la funzione nativa di WhatsApp o provare anche un’applicazione di terze parti. Continua a leggere per sapere come nascondere le chat di WhatsApp in ogni modo possibile.

Tenendo premuto su una chat avrete accesso a diverse opzioni tra cui quella che le archivia. Archiviando una chat la farete sparire dalla schermata principale di WhatsApp, inoltre ogni volta che riceverete un messaggio essa non tornerà in “superficie” ma rimarrà in archivio.

Questo vi permette di non avere questa conversazione in bella vista ogni volta che aprite l’applicazione o non sarà esposta allo sguardo altrui se dovessero prendere in mano il vostro smartphone.

Come nascondere chat su whatsapp senza l’archivio? Nessuno lo sa

con le funzionalità di archivio di WhatsApp, possiamo nascondere le chat quando vogliamo. Tuttavia molte persone vogliono imparare a nascondere le chat in WhatsApp senza archivio, in quanto la funzione è conosciuta da altri. In questo caso, puoi usare un’applicazione di terze parti come GBWhatsApp per nascondere le tue chat.

Per imparare a nascondere le chat in WhatsApp senza archivio, segui questi passi:

Per prima cosa, vai alle Impostazioni del tuo dispositivo; Sicurezza e abilita l’installazione delle app da fonti sconosciute. Disinstalla WhatsApp dal tuo Android e vai al sito ufficiale di GBWhatsApp per scaricare l’app. Lancia l’app GBWhatsApp sul tuo telefono e inserisci il numero di telefono esistente collegato alla tua WhatsApp. Verificarlo inserendo la password una tantum e accedere alle funzionalità avanzate di WhatsApp. Basta selezionare le chat che si desidera nascondere e toccare l’icona più opzioni dall’alto. Da qui basta toccare l’opzione “Nascondi”. Ora verrà visualizzata una schermata di pattern per implementare il codice di blocco per le chat nascoste. Assicuratevi che il pattern sia diverso dalla schermata di blocco del telefono e che lo ricordiate. Per visualizzare le chat nascoste, è possibile lanciare l’app GBWhatsApp e toccare l’icona WhatsApp nell’angolo in alto a sinistra. Verificare il blocco del pattern per le chat nascoste e visualizzare qui tutte le conversazioni salvate. Qui potete selezionare qualsiasi chat, toccare l’icona dell’hamburger in alto e scegliere l’opzione “Segna come non letto”. In questo modo le chat selezionate verranno aperte e inviate a casa di WhatsApp.