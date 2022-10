Come capire se qualcuno sta spiando il nostro cellulare… Occhio a questi segnali!

Il cellulare è un oggetto onnipresente nella nostra quotidianità. Proprio per questo motivo, può costituire anche un pericolo, se non si presta attenzione ad alcuni “particolari sospetti”. Sembra impossibile, eppure, qualcuno potrebbe spiare il nostro smartphone. Occhio a questi indizi!

Lo smartphone è diventato, un po’ per tutti, un oggetto indispensabile, quasi onnipresente nelle nostre giornate. Grazie a questo dispositivo, possiamo comunicare, ascoltare musica, cercare informazioni, avere accesso ai social network o al conto in banca e tanto altro. Tuttavia, il cellulare può rappresentare un pericolo per la nostra privacy, nel caso in cui qualcuno cercasse di avere accesso a tutte le informazioni contenute nel nostro dispositivo. Ma come capire se il nostro cellulare è spiato?

Come capire se qualcuno sta spiando il nostro cellulare

I cellulari memorizzano tantissimi dati, tra cui anche quelli personali. Alla luce di ciò, se qualcuno dovesse decidere di spiare il nostro telefono avrebbe accesso a tutti i nostri dati personali e questo potrebbe rappresentare davvero un grande problema. Ma come capire se qualcuno sta spiando il nostro cellulare? Ebbene, ci sono alcuni segnali particolari che potrebbero farci capire che il nostro telefono è controllato da un software spia. Ecco alcuni tra i segnali a cui prestare molta attenzione.

Consumo anomalo dei dati

Se il consumo dei dati appare più alto di quanto in realtà non siano stati utilizzati, ci sono buone probabilità che sul nostro cellulare sia stata installata un’app spia.

Segnali di attività anche in modalità standby

Quando il dispositivo è in modalità standby non dovrebbe mostrare alcun segno di attività, ne emettere suoni, senza alcun motivo apparente. In caso contrario, è opportuno alzare il livello di allerta.

Repentino deterioramento della batteria

Se la batteria del nostro smartphone tende a scaricarsi troppo velocemente, ma noi siamo soliti utilizzarlo sempre allo stesso modo, è possibile che un’app spia sia in azione.

Il cellulare è troppo lento

Se il nostro telefono appare eccessivamente lento, senza un motivo, potrebbe voler dire che è controllato in remoto da un altro dispositivo.

Come possiamo proteggerci?

Se aleggia il sospetto che il proprio cellulare sia spiato, è consigliato recarsi in un centro assistenza, dove un tecnico esperto saprà eliminare il problema, senza necessariamente perdere tutti i dati salvati. Nel caso in cui, non dovesse essere possibile rivolgersi ad un esperto (azione consigliata), l’alternativa sarebbe ripristinare il telefono nelle condizioni di fabbrica. In questo caso, però, tutti i dati salvati andrebbero persi.