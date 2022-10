Crema viso, secondo una ricerca la migliore è venduta a soli 2,99 euro!

In commercio c’è un’incredibile varietà di scelta tra le creme viso, ma secondo una recente ricerca, la migliore sarebbe venduta ad un prezzo di soli 2,99 euro. Non ci credi? Continua a leggere l’articolo.

Il viso è il nostro biglietto da visita, quindi è necessario tenerne cura ed è del tutto naturale dedicargli attenzioni. In questo senso, un ruolo importante è svolto dalla crema viso che ci aiuta a mantenere la nostra pelle sempre giovane e fresca. Per cui, la crema viso dovrebbe far parte della nostra routine quotidiana.

Tuttavia, non sempre, è possibile accedere a prodotti di marchi rinomati, soprattutto a causa dei loro prezzi da capogiro. A tal proposito, può essere utile sapere che secondo una recente ricerca della OCU, Organizzazione Consumatori e Utenti, in Spagna, esistono prodotti di ottima qualità e con prezzi davvero piccoli piccoli.

Crema viso: quali sono le migliori secondo la ricerca dell’OCU

Idratare, nutrire la pelle, renderla tonica e preparala per resistere alle diverse condizioni atmosferiche dovrebbe essere una pratica quotidiana comune a tutti, donne e uomini. Purtroppo, però, non sempre è possibile accedere a prodotti dei brand più noti, a causa del loro costo elevato. Ma grazie ad una recente ricerca della OCU in Spagna, ora sappiamo che esistono prodotti molto economici ma altrettanto validi.

Gli esperti hanno messo a confronto 17 marche diverse di creme per il viso, valutandone diversi fattori. Tra cui: la qualità, la capacità idratante, la capacità di protezione dal sole, il rapporto qualità prezzo. Nel processo valutativo, l’OCU non ha tenuto conto dell’aspetto del confezionamento, della marca o del negozio in cui viene commercializzata la crema.

Ebbene, sulla base di questi parametri, la classifica vede al primo posto del podio la crema viso Cien, venduta alla Lidl, al costo di soli 2, 99 euro. Del resto, non sempre un prezzo alto è sinonimo di qualità e viceversa. A seguire, troviamo la crema viso Vichy Acqualia Termal, venduta al prezzo di 17 euro. Secondo i ricercatori spagnoli, la medaglia di bronzo spetta invece alla crema viso Garnier Skins Natural venduta al prezzo di 4,89 euro.

Insomma, tanti pensano che pagare molto un prodotto sia indice di qualità, ma come abbiamo appena visto, non sempre è così. Basti pensare che tra le diciassette creme prese in analisi dai ricercatori spagnoli, c’è la crema viso La Mer moisturzing gel dal prezzo di 225 euro. Prodotto che occupa l’ultimo posto della classifica, dunque il peggiore in termini di qualità, secondo quanto emerso dai test.