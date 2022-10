Legge 104, cosa si può acquistare e quanto si risparmia

La legge 104 permette di acquistare a prezzi favorevoli diversi beni di consumo, risparmiando denaro tramite sconti ed agevolazioni dedicati esclusivamente alle persone affette da disabilità ed invalidità.

Le agevolazioni sugli acquisti per le persone che hanno diritto alla Legge 104 non sono pochi e conoscere tutti i vantaggi può consentire un risparmio davvero notevole e che non andrebbe sottovalutato, soprattutto in questo periodo storico.

Agevolazioni, sconti e vantaggi offerti dalla Legge 104

Tutte le persone che hanno ricevuto il certificato da parte dell’ASL in cui si riconosce la limitazione dell’autonomia ambulatoria od un altro handicap grave, possono usufruire dei vantaggi previsti dalla Legge 104, tramite una riduzione dell’IVA al 4% ed una detrazione Irpef al 19%.

Gli acquisti devono essere utili ad un miglioramento della condizione della vita e possono variare a seconda dei bisogni di ogni persona.

Una delle più grandi agevolazioni riguarda l’acquisto di un’automobile di una spesa massima di 18.075,99 euro, che può essere comprata sia dal disabile che dai familiari che lo hanno in carico. Per godere delle agevolazioni, l’auto in questione deve essere necessariamente compresa in questa lista:

autovetture

autoveicoli per il trasporto promiscuo

autoveicoli specifici

autocaravan

motocarrozzette

motoveicoli per il trasporto promiscuo

motoveicoli per trasporti specifico

Più nello specifico possono effettuare questo acquisto:

persone disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento;

persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni;

persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie (il diritto alle agevolazioni è condizionato dall’adattamento del veicolo);

le persone non vedenti, colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione;

le persone affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva.

In più, le persone che godono dei vantaggi della Legge 104 possono sfruttare i vantaggi per modificare l’auto affinché venga adattata al trasporto di disabili e per l’acquisto di auto nuove o usate.

Oltre ai mezzi di trasporto, anche i mobili, le protesi, i sussidi tecnici ed informatici, biciclette elettriche, servizi di interpretariato ed i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione ed al sollevamento disabili possono essere acquistati con una detrazione Irpef al 19%.

Per le persone ipovedenti o non vedenti, è disponibile la detrazione Irpef al 19% anche per l’acquisto di cani guida e per l’acquisto di prodotti editoriali speciali per soddisfare le necessità di queste categorie di persone.

Per avere tutte gli sconti ed i vantaggi presenti nella lista, il disabile o i familiari che lo hanno a carico devono avere il certificato in cui viene attestata l’invalidità e la prescrizione autorizzativa lasciata dal medico specialista dell’ASL.