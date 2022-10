Auto ferma per strada, non commettere mai questo errore: ti costerà caro

Mantenere la propria auto in perfetta salute è fondamentale. Una corretta manutenzione permette di allungare la vita della propria macchina, risparmiando soldi.

Una corretta manutenzione con controlli periodici è importante, ma altrettanto fondamentale è astenersi da comportamenti dannosi per la propria auto che possano compromettere il buon stato di salute.

Non commettere mai questo errore se si ferma l’auto, qual è

Bisogna essere in grado di conoscere i segnali che la propria auto invia. Ci sono infatti delle attività assolutamente sconsigliate, che rischiano di rompere il motore anzitempo, e altre da eseguire assolutamente, per poterne allungare la vita. È bene quindi conoscere bene la propria auto, se si vuole mantenere in vita per parecchio tempo.

Un rischio che corrono in molti è quello di vedere il proprio motore fuso. Quando succede è una gran rogna, i costi sono alti ed in generale non si sa neanche come comportarsi. Per questo è bene conoscere l’auto ed evitare di arrivare ad una situazione del genere.

Un’attività a cui stare attenti, sia nelle auto di vecchie che di nuova generazione, è il cambio dell’olio e dell’acqua. Si tratta di due componenti essenziali per il funzionamento di un motore, per cui è bene tenerli sempre d’occhio.

Il motore si fonde quando mancano queste due componenti, che servono per il raffreddamento e per la lubrificazione delle sue componenti. In mancanza di questi il rischio è che la temperatura diventi troppo elevata, e questo può portare a fondere il motore.

Come evitare questo grande errore quando si ferma l’auto, conosci il tuo motore?

Si tratta di una situazione estrema, che spesso è preceduta da segnali d’allarme inequivocabili. Di solito il motore che sta per fondere perde potenza o rallenta all’improvviso, spesso fa uscire del fumo di colore grigio e infine si spegne. Spesso poi ci sono delle spie che avvertono la necessità di una corretta manutenzione.

Bisogna quindi saper riconoscere bene questi segnali, per poter evitare danni fatali al proprio mezzo. Nel caso in cui si noti uno dei problemi di sopra, magari accompagnati all’inconfondibile odore di plastica bruciata, l’unica cosa da fare è accostarsi in un punto tranquillo della strada e aspettare il soccorso stradale. Non bisogna in nessun caso mettere sotto sforzo il motore: il rischio è di ritrovarsi con danni ancora più ingenti e di ritrovarsi fermi in mezzo alla carreggiata.

Avere il motore fuso non è una bella esperienza. Fortunatamente le auto, specialmente quelle moderne, lanciano diversi segnali nel caso in cui ciò stia per accadere. Bisogna solo essere attenti e sottoporre l’auto a controlli periodici per evitare questo spiacevole imprevisto.