Offerte luce e gas, con loro abbatti i rincari

Gli aumenti legati alle bollette di luce e gas stanno per arrivare e non c’è momento migliore per cambiare il proprio contratto e sfruttare al meglio le offerte incredibili di Ottobre, che permetteranno di godere di numerosi vantaggi.

Secondo le statistiche i rincari delle bollette di luce e gas arriveranno a triplicare l’importo totale del 2021. Le famiglie potranno ritrovarsi a dover pagare oltre 5mila euro all’anno solo per le utenze, tuttavia con le nuove offerte di Ottobre si possono risparmiare molti soldi.

Mercato libero o tutelato?

In molti ancora non conoscono bene la differenza di queste due tipologie di servizi, ma per ottenere il massimo dal proprio gestore è essenziale capire di cosa si ha bisogno.

Il mercato libero offre una totale personalizzazione del servizio, quindi si adatta completamente alle proprie esigenze, mentre il servizio di maggior tutela deve rispettare le direttive statali che possono limitare il tasso di aumento dei prezzi.

Le offerte del mercato libero sono quasi sempre le più convenienti, in quanto la competitività nel mercato è molto alta quindi si ha a disposizione un’ampia gamma di scelte, in cui si possono confrontare tariffe, peculiarità tecniche, il consumo annuo, le fasce orarie ed i costi fissi.

Le migliori offerte di Ottobre per luce e gas

L’ARERA (L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha creato un modello sul quale poter confrontare tutte le offerte presenti sul mercato, ed è composto da un nucleo familiare con un consumo medio di 2,700 kWh di energia elettrica in un anno con potenza di 3kW e di 1.400 Smc di metano.

Le seguenti offerte quindi rispecchieranno i bisogni del modello sopra citato, ma nel caso in cui si voglia personalizzare il confronto in base alle proprie esigenze, si possono creare diversi preventivi sul sito SOStariffe.

Offerta A2A Easy per luce e gas

A2A ha concesso ai nuovi utenti la possibilità di godere delle forniture di luce e gas al prezzo di vendita all’ingrosso, senza spese aggiuntive.

Grazie all’offerta Easy, attivabile online, la famiglia modello potrà ridurre la spesa della luce a 85,70 euro e a 146,13 euro per il gas. In più, il costo mensile fisso (di 12 euro) è gratuiti per i primi 6 mesi, l’energia proviene da fonti rinnovabili al 100% e si può scegliere tra tariffa monoraria e bioraria.

Offerta Dual fuel di Edison World

Con Edison Energia si ha a disposizione un unico contratto per la fornitura di luce e gas e permette una riduzione mensile fino a 89,07 euro per la luce e 153,92 per il gas.

Il contributo mensile è dimezzato da 18 a 9 euro, il servizio di assistenza clienti è gratuito e l’energia è al 100% eco-sostenibile.

Offerta di Ottobre Relax index di Pulsee

Uno dei primi vantaggi di Pulsee, la compagnia energetica completamente italiana, è che non usa carta di alcun genere, scegliendo la via digitale.

L’offerta Relax index offre il prezzo all’ingrosso delle materie prime, facendo spendere alla famiglia 92,61 euro per la luce e 159,23 euro per il gas.

Pulse inoltre offre l’opportunità di attivare l’opzione Cost sharing al prezzo di 1,50 euro in più al mese, così da avere due conti separati.