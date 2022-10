Non fare la spesa a quest’ora: nessuno vuole dirtelo

Se vuoi risparmiare sulla spesa non andare mai al supermercato in questi momenti della giornata. Fai queste scelte e il portafoglio ringrazierà.

Se fai la spesa in alcune fasce orarie potresti spendere molto di più. Perché? Scoprilo subito nell’articolo.

Supermercato: non andarci a quest’ora, pagherai molto di più, perché

Può sembrare strana come affermazione ma in alcuni momenti della giornata la spesa al supermercato può costare di più. Se ti rechi nei punti vendita in alcune fasce orarie spenderai molto meno, e questo è il frutto di uno studio approfondito. Vediamo insieme i motivi di queste affermazioni e in cosa consiste lo studio, non tornerai più indietro.

Andare a fare la spesa in alcuni momenti della giornata significa spendere più soldi sul totale. Il motivo non è che cambiano i prezzi dei prodotti in alcune fasce orarie, è un motivo molto più particolare e affascinante. Infatti il totale della spesa dipende da noi, dalla nostra testa e dalle nostre sensazioni corporee.

Dal nostro cervello nascono infiniti impulsi che hanno un potere immenso su quelle che sono le nostre scelte quotidiane. Questi impulsi neurologici arrivano in ogni momento della giornata e influiscono su ogni scelta che compiamo quotidianamente in ogni ambito e contesto. Il supermercato non è escluso da questo fenomeno.

Quando facciamo la spesa siamo circondati da prodotti ben confezionati che stimolano in noi un certo senso di bisogno nei confronti del prodotto stesso. Ci fermiamo a leggere le etichette, gli ingredienti, i benefici. Ogni singolo prodotto del supermercato promette benefici di vario tipo e promette di essere il migliore sul mercato. Diventa ancora più facile quando è il nostro corpo che richiede l’assunzione di un determinato alimento. Se il nostro corpo è affamato non esiste lista della spesa che tenga di fronte ad una corsia ricca di alimenti golosi e poco sani.

Come spendere meno al supermercato, vai solo in alcuni momenti precisi

Se abbiamo fame durante la spesa al supermercato è quasi certo che inseriremo nel carrello più di quel che è realmente necessario. Sarà proprio la sensazione di fame a spingerci a riempire il carrello di cibo spazzatura. Così facendo spenderemo più soldi e porteremo in casa cibo spazzatura rovinando la nostra dieta.

Non si tratta di una semplice supposizione: dietro queste affermazioni esiste un vero e proprio studio. La ricerca è stata condotta nel 2013 negli Stati Uniti ed è stata effettuata da un gruppo di ricercatori della Cornell University. Gli scienziati hanno deciso per questo studio di raggruppare sessantotto persone da dividere in due gruppi differenti. A 34 persone è stato “imposto” un digiuno della durata di cinque ore, alle restanti 34 sono stati offerti degli snack prima della vera e propria prova.

Quel che è emerso è stupefacente: all’interno del supermercato virtuale il gruppo che era a digiuno da cinque ore ha scelto alimenti con il più alto tasso calorico. Il risultato è che se il nostro corpo si trova in uno stato prolungato di digiuno saremo inconsciamente spinti a scegliere più alimenti e oltretutto quelli più calorici.

Dunque il nostro consiglio si basa su una prova scientifica, e possiamo dirvi che per risparmiare e per evitare di riempire le dispense con cibo spazzatura, dovreste fare la spesa in questi orari. Orari che variano a seconda delle proprie abitudini personali, ma in linea di massima subito dopo i pasti principali della giornata.