Risolvi questo rompicapo matematico, se ci riesci sei un genio!

Questo rompicapo matematico è importante per comprendere le abilità della tua mente.

Prova a risolverlo in pochi minuti e trovare i quattro numeri che mancano all’interno del diagramma. La soluzione la trovi sotto.

Il rompicapo matematico più difficile di sempre, mettiti alla prova

Nonostante ci sia chi crede che la matematica non sia affatto ricreativa, ci sono diverse prove che sottolineano che non è affatto così. Si tratta di una credenza popolare, in quanto è un’area della scienza che ha molti fan proprio perché riesce a far riflettere e anche a far divertire gli appassionati. Questo è il caso dei rompicapi, che riescono a far mettere in moto il cervello.

Quello che si ritiene essere il primo enigma della storia risale a più di due millenni fa. È accreditato all’eminente matematico e inventore greco Archimede di Siracusa e rimane un prezioso enigma. Negli anni si sono sviluppati migliaia di questi rompicapo che hanno coinvolto non solo gli amanti della matematica, ma anche coloro che non amano questa materia.

L’intenzione della matematica ricreativa è nobile. Oltre a intrattenere gli appassionati di sfide intellettuali, cerca di diffondere la conoscenza matematica in modo divertente ed efficace. Quello che ci troviamo davanti oggi è un rompicapo matematico di alto livello e che consente di far comprendere alla persona le sue abilità di calcolo. Vai a metterti alla prova e sfida i tuoi amici e familiari.

Qual è la soluzione di questo difficile rompicapo matematico?

Il seguente rompicapo è ottimo per tenere la mente allenata. È un po’ quello che hanno in comune questi enigmi, come il rompicapo con la doppia risposta. Tutto quello che devi fare è fare un calcolo a mente o con un foglio che hai a disposizione e cercare di individuare i quattro numeri. Questi devono essere posizionati all’interno del diagramma, nei rettangoli vuoti.

Per risolvere l’operazione puoi procedere come primo passo facendo un calcolo a mente e combinando un po’ di numeri. Oppure puoi andare in un modo sistemico, grazie agli strumenti della matematica. Puoi, inoltre, assegnare ad ogni rettangolo una lettera, così da creare quattro incognite. Puoi procedere inserendo: a, b, c e d ad ogni rettangolo.

In base alle operazioni che ci sono nelle righe e nelle colonne, ci presenta davanti il seguente sistema di quattro equazioni in quattro incognite: A+B=10, C+D=0, A:C=1, BxD=-9. Si può capire che ci sono due soluzioni.

La prima soluzione di questa equazione è: A=1, B=9, C=1 e D=-1

e La seconda soluzione dell’operazione è: A=9, B=1, C=9 e D=-9