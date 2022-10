L’Agenzia delle Entrate spedisce milioni di lettere: indovina cosa c’è scritto

Continueranno ad arrivare lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate per raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr: ecco quando e a chi sono destinati gli avvisi bonari.

Lettere agli evasori fiscali: il piano è ridurli sempre di più. Arriveranno molti avvisi nei prossimi mesi. Quando? A chi? Leggi di più nell’articolo.

Arrivano lettere dall’Agenzia delle entrate, scopriamo a chi e perché

Sono stati recuperati quasi 2 miliardi di euro grazie alle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo del Pnrr in termini di lotta all’evasione è stato quasi raggiunto: per ora si è fermato al 73,7%. Il dato risale allo scorso 30 agosto, ed è contenuto nella seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo Draghi ha depositato la scorsa settimana in Parlamento.

L’obiettivo a cui si riferisce il Pnrr è fissato per tutto il 2022, quindi il nuovo governo Meloni dovrà proseguire su questa strada. Ad oggi sono state inviate 1,9 milioni di lettere: è chiaro che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora finito. Ecco a chi stanno arrivando gli avvisi bonari e quando devono aspettarsi una lettera dal Fisco.

Le lettere di compliance sono degli avvisi bonari con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente delle anomalie nelle loro dichiarazioni dei redditi. La lettera di compliance, quindi, è il passo che precede l’avviso di accertamento.

Prima che arrivi la notifica di controllo però, il destinatario della comunicazione può regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso, oppure se il contribuente non ritiene che i dati indicati in dichiarazione siano corretti può comunicarlo all’Agenzia inviando anche altri elementi e documenti.

Qual è l’obiettivo del PNRR? In arrivo molte lettere dall’Agenzia delle Entrate

Per centrare l’obiettivo del Pnrr, l’Agenzia delle Entrate non può fare altro che continuare a inviare gli avvisi bonari ai contribuenti per cui risultano anomalie. Saranno poi i cittadini destinatari della comunicazione a decidere se procedere o meno con le correzioni.

Tra l’altro, il Pnrr prevedeva come obiettivo da raggiungere l’aumento del 20% delle lettere di compliance. Il piano di Draghi, così come si legge dalla relazione depositata in Parlamento, ha pianificato i criteri per predisporre le liste di contribuenti a cui inviare gli avvisi bonari e ha condiviso un cronoprogramma con il partner tecnologico Sogei. Per ogni lista è stata indicata la platea di riferimento e individuato il periodo dell’anno in cui le comunicazioni saranno inviate ai contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate sta anche lavorando per raggiungere di un altro obiettivo del Pnrr: la riduzione dei “falsi positivi” del 5%. Ovvero fare in modo che lettere di compliance vengano inviate a soggetti che effettivamente abbiano commesso errori oppure omissioni in dichiarazione dei redditi.

I falsi positivi sono stati ridotti a 5.025, che rappresentano lo 0,3% delle lettere trasmesse e il 4% del target prefissato. Secondo quanto presente nella relazione presentata in Parlamento. Tra i primi criteri individuati per consentire di individuare le anomalie c’è la sovra rappresentazione di singoli codici Ateco e la presenza di regimi speciali di tassazione.