Un Nokia 3310 segreto: il modello che forse non conoscevi, vale una fortuna

Esiste un Nokia 3310 che costa ben 2000 euro. Una cifra folle per quello che probabilmente è il telefono della vecchia generazione più iconico in assoluto.

Qual è questo modello di Nokia? Perché vale così tanto? Scopriamolo nell’articolo.

Un modello di Nokia che vale una fortuna, qual è?

Esiste un Nokia 3310 che costa ben 2000 euro. Una cifra folle per quello che probabilmente è il telefono della vecchia generazione più iconico in assoluto. Ecco il motivo che ha portato ad una valutazione così alta

Il settore degli smartphone è in continua evoluzione. La prossima frontiera sembrano essere i foldable, che in realtà hanno già conquistato una buona fetta di pubblico in tutto il mondo ma devono ancora insidiarsi in maniera massiccia. Una forte mano in questo senso potrebbe darla Apple, col primissimo iPhone pieghevole che potrebbe vedere la luce nei prossimi anni.

Facendo un passo indietro, c’è però un mondo. Quanti sono i telefoni iconici che ci hanno accompagnato nel corso di questi anni? Anche escludendo gli smartphone, i modelli storici e che tutti conoscono sono innumerevoli. Ce n’è uno in particolare che è stato anche protagonista di diversi meme per la sua resistenza: il Nokia 3310. C’è un modello speciale che oggi vale ben 2000 euro.

2000 euro per un Nokia 3310, il motivo

Spendere 2000 euro per un Nokia 3310 suona come una follia, ma non per tutti. C’è infatti una variante speciale che è stata sviluppata dall’azienda Caviar che sta attirando l’interesse di alcuni appassionati. L’idea è stata quella di commemorare lo storico incontro che è avvenuto nel 2017 tra l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Il telefono è realizzato con una scocca in titanio temperato, lavorata con l’effetto “acciaio damascato”. Oltre a diverse parti in oro giallo, molto belle da vedere. Ci sono poi sul retro uno stemma circolare con i due presidenti di profilo e una targhetta dove sono impresse la data e il luogo dell’evento. Anche la confezione rappresenta una chicca: è stata realizzata con un rivestimento in pelle e velluto.

Si tratta chiaramente di un oggetto esclusivo e unico, che costa così tanto di certo non per le sue caratteristiche tecniche. Sta già andando a ruba tra i collezionisti, e chissà che in futuro il prezzo non possa salire ulteriormente. Ad oggi lo si può acquistare a circa 2160 euro. Questo è solo uno dei tanti modelli di telefonia personalizzati che l’azienda Caviar ha deciso di creare. Ce ne sono di ogni tipo, ovviamente a costi sempre molto elevati.