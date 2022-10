Mediaworld posti di lavoro disponibili, anche senza esperienza: basta una domanda

Occasione di lavoro nel celebre Gruppo specializzato in tecnologia, innovazione, entertainment, elettrodomestici. Sono partite le selezioni di Mediaworld finalizzate all’assunzione di nuove unità.

I profili professionali ricercati sono tanti. Su tutti addetti alla vendita, manager e responsabili di punti vendita. Scopri i dettagli dell’offerta nel seguente articolo.

Nuovi posti di lavoro da Mediaworld: anche senza esperienza

Nuove opportunità lavorative proposte da celebre Gruppo commerciale Sono partite le selezioni di Mediaworld finalizzate all’assunzione di nuove unità da inserire presso i propri punti vendita dislocati in tutto il Paese. A seguire tutte le indicazioni essenziali riguardanti la selezione, requisiti che sarà necessario possedere e procedimento per l’invio della candidatura.

Le figure professionali di cui necessita il celebre Gruppo, specializzato in tecnologia, innovazione, entertainment, elettrodomestici, sono tantissime e sono consultabili alla voce della pagina web riservata ai percorsi professionali, Mediaworld lavora con noi. I punti vendita presenti nel nostro Paese son tanti.

Il Gruppo è alla ricerca di nuove unità per irrobustire la propria squadra di lavoro nelle sue sedi dislocate nel nostro Paese. I profili professionali richiesti sono diversi: addetti alla vendita e alla logistica, manager, responsabili di negozio e capi reparto.

Oltre a ottime doti relazionali e comunicative, a passione e volontà, inclinazione all’apprendimento e sviluppo di nuove conoscenze inerenti nel settore retail, si richiede propensione al lavoro su turnazione e nei fine settimana.

Per un quadro completo su requisiti, specifici comparti di inserimento e sedi richiedenti nuovi inserimenti si rimanda alla pagina ufficiale del sito Mediaworld. Qui si potranno visionare tutte le chance di lavoro per una valutazione più meticolosa. Occhio anche alle occasioni al momento a disposizione per la sede di Verano in Monza Brianza.

Come fare richiesta di lavoro da mediaworld, leggi qui

Il primo passo sarà quello di andare a cliccare sulla proposta lavorativa di proprio interesse. Successivamente si dovrà inoltrare il curriculum vitae attendendosi alle rapide e agevoli istruzioni. Il procedimento online è il solo utile per l’invio della candidatura e la risposta alle attuali posizioni aperte predisposte dal Gruppo.

Una grande opportunità in vista quindi per chi ama il mondo dell’elettronica e vorrebbe farne parte. Mediaworld è uno dei primi gruppi a livello di tecnologia, dispositivi elettronici, tv, pc, computer in tutto il mondo. Lavorare per loro significherebbe ampliare le vostre conoscenze in questo campo. Che aspettate? Correte a candidarvi, potrebbe essere l’offerta della vostra vita.