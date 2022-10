Non cancelli sempre la cronologia? Potresti già aver subito dei danni serissimi

Cancellare la cronologia di navigazione nel momento in cui si spegne il cellulare o il computer è una di quelle cose di cui ci si dimentica sempre, tuttavia si potrebbe incorrere in rischi del tutto evitabili.

La cronologia di navigazione può essere molto utile nel caso in cui si abbia bisogno di ritrovare un sito web di una scheda chiusa per errore, ma a conti fatti sembrerebbero essere più numerosi i rischi dei benefici del registro delle attività.

Perché mantenere la cronologia è rischioso

Ogni qualvolta si usa un computer o un cellulare e lo si lascia incustodito si sta lasciando una succosa occasione a qualche malintenzionato che ne può prendere il possesso, riuscendo a ottenere accesso a tutti i siti frequentati in precedenza.

Lasciare che chiunque possa violare la nostra privacy è un pericolo a cui si può porre rimedio molto facilmente, infatti ogni dispositivo con accesso a internet può garantire l’eliminazione completa della cronologia e dei cookies, rimuovendo automaticamente tutti gli accessi fatti in precedenza e cancellando dalla memoria le password salvate o i metodi di pagamento predefiniti.

Specialmente in ambito lavorativo può essere rischioso utilizzare i dispositivi aziendali per ricerche non strettamente inerenti al lavoro ed anche in quel caso si potrebbe rischiare di fornire documentazione riservata dei clienti nelle mani di chiunque, violando le privacy dei soggetti coinvolti ed incorrendo in rischi legali piuttosto pesanti.

Come cancellare la cronologia in sicurezza

I browser tengono conto delle ricerche​ effettuate per garantire una personalizzazione delle pubblicità e dell’esperienza, inoltre facilita gli utenti memorizzando password ed i propri ID, così da non dover perdere tempo a effettuare l’accesso ogni volta che si accende il dispositivo.

I vantaggi quindi sono molti, specialmente nei momenti in cui si ha bisogno di fare delle ricerche particolarmente lunghe che possono aver bisogno anche più giorni, bisogna però sempre ricordare di tenere custoditi sia gli smartphone che i computer, soprattutto quando è stata garantita la possibilità di sincronizzazione delle ricerche ,dei preferiti e della cronologia tra più device.

Nel caso in cui si preferisca mantenere al sicuro i propri dati, si può sempre ricorrere alla cancellazione della cronologia e dei cookie oppure si può navigare tramite modalità in incognito, la funzione presente su ogni browser che garantisce una maggiore sicurezza. Fortunatamente cancellare la cronologia ed i cookie di un browser è molto semplice, infatti l’opzione è presente nelle impostazioni dello stesso e si può attivare da ogni tipo di dispositivo, sia computer, che tablet, che cellulare.

Tenere pulita questa sezione periodicamente assicurerà una maggiore sicurezza anche il caso di furti, aspetto assolutamente da non sottovalutare.