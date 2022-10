Questo inverno sarà difficile: ci consigliano di acquistare un generatore

Secondo il presidente di Nomisma Energia questo inverno potrebbe essere necessario avere un generatore elettrico in casa. Ecco cos’è e perché.

Con l’aumento delle bollette di luce e gas, è questo il monito di Davide Tabarelli, presidente della società di consulenza Nomisma Energia. Leggiamo di più sulla vicenda.

Generatore elettrico: cos’è e perché ci potrebbe servire

Per questo inverno potrebbe essere utile se non necessario dotarsi di un generatore elettrico in casa. Con l’aumento delle bollette di luce e gas, è questo il monito di Davide Tabarelli, presidente della società di consulenza Nomisma Energia. Stando al presidente della società, infatti, l’inverno potrebbe rivelarsi più rigido di quanto ipotizzato fino a oggi.

Se infatti la consapevolezza di avere le riserve europee di gas oltre al 90% aveva tranquillizzato un po’ gli animi delle famiglie italiane, e si era cominciato a ipotizzare un primo calo dei prezzi delle bollette per novembre, il presidente di Nomisma presenta tutt’altro scenario e mette in guardia i consumatori.

È stato questo il fulcro dell’intervento di Tabarelli al 36° Congresso nazionale di fonderia, appuntamento biennale organizzato da Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane. Secondo il presidente della società, infatti, durante questo inverno e il prossimo potrebbe essere difficile reperire altro gas.

Da qui il monito per cittadini e industriali: munirsi di un generatore energetico per prevenire qualsiasi emergenza. Se questo atteggiamento potrebbe sembrare “troppo” cauto è bene non ignorare l’allarme lanciato da Tabarelli. Ecco quindi cos’è un generatore elettrico, perché potrebbe servire e soprattutto come risparmiare questo inverno.

Generatore elettrico per l’inverno, perché ci potrebbe servire?

Tabarelli è stato chiaro: è meglio che gli italiani si dotino di un generatore elettrico domestico, questo perché potrebbe tornare utile questo inverno. Il generatore elettrico è un sistema in grado di trasformare l’energia meccanica in energia elettrica, tramite il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, grazie a una variazione del campo magnetico è possibile generare l’elettricità.

Ecco dunque che il generatore di corrente domestico, definito anche gruppo elettrogeno per la casa, è un dispositivo fondamentale per generare corrente nei casi di blackout o, in generale, quando non è possibile servirsi di un normale allacciamento alla corrente.

Secondo il presidente Tabarelli un generatore elettrico potrebbe essere la soluzione per questo inverno e forse anche per il prossimo inverno, poiché secondo il presidente della Nomisma a fine anno potrebbe essere difficile trovare altro gas. Un deficit che graverebbe non solo sui prezzi della bolletta del gas, ma anche su quella della luce, dato che il metano è una delle prime fonti non rinnovabili utilizzate per produrre energia elettrica.

Da qui la proposta di Tabarelli di dotarsi un generatore elettrico durante il 36° congresso della fonderia, ricordando i dati degli ultimi giorni sul gas. Infatti, stando agli ultimi dati raccolti a ottobre sarebbe avvenuto il raddoppio delle tariffe. Dati alla mano, se a inizio anno il prezzo era salito a 1,37 euro ora è quasi raddoppiato arrivando a sfiorare i 2,3 euro per il gas.

Se il generatore elettrico può essere una soluzione in extremis, è vero però che esistono delle strategie alternative per poter risparmiare sulle bollette di luce e gas. La prima soluzione per poter risparmiare sui riscaldamenti è quella di utilizzare la legna per chi è in possesso di un camino o il pellet.

Infatti Tabarelli ricorda che benché anche il prezzo di quest’ultimo sia aumentato, il pellet a oggi risulta essere più conveniente dell’accendere i termosifoni. Tabarelli conclude poi mettendo in guardia gli utenti dalle pompe di calore a causa dell’aumento delle bollette dell’elettricità.