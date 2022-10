Alessandra Locatelli: la nuova Ministra della Disabilità, chi è e cosa ha fatto

La nuova ministra della Disabilità ha giurato nella mattina del 22 Ottobre al Quirinale insieme ad altri 23 colleghi del nuovo Governo di centrodestra, con i quali si appresterà a governare l’Italia.

Esperta di Sociologia ed educatrice specializzata, la Locatelli aveva già prestato servizio nello stesso Ministero nel 2019 per alcuni mesi, durante il Governo Conte. Scopriamo chi è Alessandra Locatelli e le sue competenze.

Chi è Alessandra Locatelli

Alessandra Locatelli è nata nel 1976 a Como, ha studiato Sociologia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed è un’educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità intellettiva. Ha avuto delle esperienze di volontariato in Africa e nel soccorso.

La sua carriera politica è cominciata nel 1998, quando è diventata consigliera di Como per la Lega Nord, fino al 2006. Nel 2016 la Lega la propone come segretaria cittadina a Como, successivamente viene eletta nel consiglio comunale della città, di cui diventa assessora e vicesindaca.

La sua carriera prosegue con l’elezione alla Camera dei deputati nel 2018 ed invece nel 2019, durante il Governo Conte viene designata come Ministra per la famiglia e le disabilità. Nel 2021 viene nominata come Assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità direttamente dal presidente della Regione Lombardia.

Tra le sue idee politiche si possono ricordare le sue rigide posizioni contro i senza fissa dimora, l’accattonaggio, il burqa, considerato illegale, Ramadan e la fede musulmana. Spesso è stata accusata di razzismo le sue idee sull’immigrazione irregolare che ha coinvolto l’Italia negli ultimi anni e sull’uso delle risorse che hanno permesso il mantenimento degli stessi immigrati.

La lista completa dei Ministri del nuovo Governo

Qui è presente la lista completa dei Ministri che comporranno il nuovo Governo di centrodestra, con a capo Giorgia Meloni.

Infrastrutture (vicepremier): Matteo Salvini

Esteri (vicepremier): Antonio Tajani

Economia: Giancarlo Giorgetti

Difesa: Guido Crosetto

Interno: Matteo Piantedosi

Giustizia: Carlo Nordio

Imprese e Made In Italy (ex Sviluppo Economico): Adolfo Urso

Pubblica Amministrazione: Paolo Zangrillo

Ambiente e Sicurezza Energetica: Gilberto Pichetto Fratin

Agricoltura e Sovranità Alimentare: Francesco Lollobrigida

Riforme: Elisabetta Casellati

Affari Regionali e Autonomie: Roberto Calderoli

Rapporti con il Parlamento: Luca Ciriani

Università e Ricerca: Anna Maria Bernini

Lavoro e Politiche Sociali: Marina Calderone

Beni Culturali: Gennaro Sangiuliano

Famiglia, Natalità e Pari Opportunità: Eugenia Roccella

Disabilità: Alessandra Locatelli

Sport e Politiche Giovanili: Andrea Abodi

Salute: Orazio Schillaci

Istruzione e Merito: Giuseppe Valditara

Turismo: Daniela Santanchè

Affari Europei e Pnrr: Raffaele Fi t to

Politiche del Mare e Sud: Nello Musumeci

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Alfredo Mantovano