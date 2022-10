Bonus attività fisica: arriva il sostegno agli esercizi per la salute, a chi spetta e come presentare domanda

Arriva il nuovo sostegno economico pensato per chi ha problemi di salute e ha necessità di svolgere esercizi fisici con un professionista. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus attività fisica adattata, chi sono i beneficiari e come fare domanda.

Previsto dalla Legge di Bilancio 2022, è disponibile il nuovo bonus attività fisica adattata. Ovvero, il sostegno economico pensato per i cittadini che a causa di patologie croniche o disabilità hanno necessità di svolgere esercizi fisici seguiti da un professionista.

Con il provvedimento numero 382131 del 2022, dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni da seguire per presentare domanda ed il modello da compilare, per beneficiare dell’agevolazione prevista. L’Agenzia delle Entrate, erogherà questa prestazione alle persone che risultano affette da specifiche malattie croniche e disabilità, che nel corso del 2022 hanno affrontato a proprie spese un percorso riabilitativo con un professionista. Le risorse messe a disposizione, ammontano a 1,5 milioni di euro, ma come fare domanda per ottenere il bonus attività fisica adattata? E quando scade la possibilità per presentarla?

Bonus attività fisica adattata: a chi spetta questa agevolazione?

Questo sostegno economico, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, è rivolto a tutti i cittadini che risultano affetti da specifiche malattie croniche e disabilità fisiche. Nello specifico, morbo di Parkinson, artrosi, osteoporosi, post ictus, disturbi neuromotori, patologie neurologiche e neurodegenerative. L’agevolazione copre le spese sostenute e documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata, cioè esercizi fisici svolti con un professionista e finalizzati al miglioramento del benessere e della qualità della vita delle persone.

Bonus attività fisica adattata: le istruzioni da seguire per presentare la domanda

Per poter usufruire di questa interessante agevolazione è necessario presentare richiesta attraverso il servizio web disponibile nell’area del sito internet dell’Agenzia. La domanda può essere presentata personalmente oppure tramite un intermediario, a partire dal 15 febbraio 2023 e fino al 15 marzo 2023. Le risorse a disposizione ammontano a 1,5 milioni di euro ed il valore del credito d’imposta sarà stabilito sulla base delle richieste inoltrate all’Agenzia delle Entrate.

Nel modulo sarà necessario specificare, il codice fiscale del richiedente e l’importo delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Nell’arco di qualche giorno dall’inoltro della domanda, il sistema provvederà ad inviare una ricevuta di presa in carico della richiesta. Inoltre, entro il 25 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’importo delle spese agevolabili. Nel caso in cui, la domanda non dovesse essere accolta saranno specificate le varie motivazioni.