Offerte telefoniche a partire da 1,99 euro (con sorpresa)

Ecco le migliori offerte telefoniche low cost a partire dalla cifra di 1,99 euro al mese. Ma a quale rete telefonica si appoggiano?

Sono molte le offerte telefoniche low cost per cellulari proposte dalle compagnie telefoniche. Quale scegliere, quindi, per risparmiare si chiedono in molti visti tutti i rincari dell’ultimo periodo?

Le migliori offerte telefoniche a un prezzo bassissimo, qual è la sorpresa?

La risposta non è semplice perché dipende, prima di tutto, dal luogo in cui si abita. In molti comuni montani, ad esempio, c’è la possibilità di scegliere, se si è fortunati, solo tra due operatori, ovviamente i principali in Italia.

Per chi vive in città, invece, scegliere un’offerta è più semplice perché c’è una buona copertura quasi ovunque. Dei principali del nostro paese, Altroconsumo ha stilato una classifica dalla quale si evince che tra i big, Iliad ha fatto un notevole passo avanti arrivando addirittura al secondo posto davanti a WindTre e Tim.

Prima di scegliere un’offerta per il proprio smartphone è necessario valutare il rapporto qualità/prezzo. Inoltre è necessario capire se l’operatore che si sceglie ha una buona copertura sul territorio e qual è la velocità di navigazione. Infine è importante valutare anche l’assistenza fornita dagli operatori telefonici.

Tornando alle migliori offerte per cellulari, una lanciata da poco è quella di Very Mobile, valida fino al 27 di questo mese. Il prezzo è di 1,99 euro per il primo mese e poi 8,99 euro che permette di ricevere minuti e messaggi illimitati nonché 200 gigabyte di internet.

Quest’offerta, però, non è alla mercé di tutti ma solo di chi passa a fruire dei servizi di Very Mobile da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e altri Mvno. La sim card, l’attivazione e la spedizione sono poi gratuiti. A chi si chiede a quale rete si appoggia VeryMobile, rispondiamo che i clienti possono sfruttare la rete 4g+ di WindTre.

Tutte le migliori offerte per cellulare, la lista completa

Per chi desidera un’offerta senza dati, c’è la Coop Evo Voce&Sms il cui costo è di 4,99 euro al mese per sempre. Con essa si hanno a disposizione minuti illimitati verso tutte le numerazioni e 1000 sms verso tutti. In più il primo mese è incluso così come il costo della spedizione a casa mentre quello di attivazione è di 9,99 euro. Coop Voce, per chi non lo sapesse, si appoggia alla rete Tim.

Tra le offerte per cellulare di ottobre, tra le più economiche c’è anche Cross 11 di Rabona Mobile. Il costo è di soli 3,99 euro al mese a fronte dei quali si hanno 11 gigabyte e minuti e messaggi illimitati. Quest’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero o per chi passa a fruire dei servizi di Rabona.

Il prezzo di listino della sim è di 19,99 euro in offerta invece di 29,99 euro con incluso un bonus di 25 euro. Per attivare la promozione è necessaria una ricarica di 10 euro. Rabona Mobile si appoggia alla rete Vodafone e la velocità di navigazione è di 60 Mbit/s in download e di 30 Mbit/s in upload.

C’è poi Nt Mobile con l’offerta Più++ che ha un costo anticipato di 24,94 euro all’anno pari a 2,495 euro al mese. A questa cifra irrisoria va aggiunto anche il costo di attivazione di 9,99 euro. Ma cosa offre quest’offerta? Ebbene, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani mentre i messaggi costano 0,05 centesimi ciascuno.

Hanno a disposizione poi 30 Gb mensili in 4G con velocità in download fino a 60 Mbps, quelli per i paesi Ue sono in tutto tre. Nt Mobile è un operatore virtuale per cui non ha una rete propria e si appoggia su quella Vodafone.