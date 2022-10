Strabismo, hai diritto all’invalidità civile e alla pensione anticipata? La risposta che non ti aspetti!

I soggetti strabici, vivono sintomi che possono compromettere negativamente lo svolgimento delle attività quotidiane. Per cui, viene da domandarsi “chi soffre di questo problema di vista ha diritto all’invalidità civile e alla pensione di vecchiaia anticipata”?

Lo strabismo è un disturbo piuttosto comune, infatti riguarda circa il 4 – 5% della popolazione. Si tratta di una condizione molto fastidiosa, i cui sintomi possono compromettere in modo negativo, lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Alla luce di questo, ci si chiede se chi soffre di strabismo può aver diritto all’invalidità civile e alla pensione di vecchiaia anticipata. Scopriamo in questo articolo cosa è previsto dalla legge.

Strabismo: che cos’è

Lo strabismo è una condizione causata da un malfunzionamento dei muscoli oculari che impedisce di orientare lo sguardo di ciascun occhio sullo stesso soggetto. Dunque, gli assi visivi degli occhi risultano disallineati, ovvero, gli occhi guardano verso due direzioni diverse.

Tipologie di strabismo

Esistono diverse tipologie di strabismo. Quando un occhio si rivolge verso l’interno si può parlare di strabismo convergente. Nel caso in cui, l’occhio si rivolge verso l’esterno si parla di strabismo divergente. Infine, se l’occhio si orienta verso il basso oppure verso l’alto, si parla di strabismo verticale.

Questo disturbo può presentarsi in forma lieve oppure molto accentuato. Uno strabismo lieve, può essere poco penalizzante. Ma uno strabismo forte, può comportare disagi tangibili e molto fastidiosi a chi ne soffre.

Quali sono i sintomi dello strabismo?

Questa patologia può comportare diversi sintomi, anche molto fastidiosi, come:

Cefalea

Stanchezza visiva

Bruciore

Fotofobia (sensibilità alla luce)

Strizzamento degli occhi

Diplopia (visione doppia)

Vertigini

Difficoltà di orientamento

Inclinazione del capo

I soggetti strabici hanno diritto a invalidità civile?

Nonostante, lo strabismo sia una condizione molto fastidiosa che può comportare problemi abbastanza noiosi nel lungo periodo, si tratta di una patologia sulla quale è possibile intervenire e correggere, attraverso degli interventi chirurgici. Per cui, lo strabismo non rientra nelle patologie invalidanti e non dà diritto né ad invalidità civile, né a pensione di vecchiaia anticipata.

Tuttavia, ci sono altre patologie dell’occhio con i quali è possibile beneficiare di invalidità civile e pensione di vecchiaia anticipata. I problemi della vista che danno diritto all’invalidità civile e anche alla pensione di vecchiaia anticipata sono il glaucoma, la retinopatia diabetica, la diplopia e il distacco della retina, che può sfociare in cecità parziale o totale. Con questi disturbi visivi è possibile ottenere gli aiuti previsti dalla legge, presentando la documentazione necessaria all’INPS.