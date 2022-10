25 ottobre ore 09:00: Whatsapp non funziona più

All’improvviso alle 9 del 25 ottobre, Whatsapp ha smesso di funzionare, non si inviano o ricevono messaggi.

Non è la prima volta che succede, mentre non si riscontrano al momento problemi per Facebook

I problemi sembra siano iniziati ieri alle 18 quando whatsapp è andato in down per qualche minuto, ma stamattina dalle 9 tutto è oscurato e la piattaforma non funziona. Non sembra ci siano invece problemi per le altre piattaforme Meta: Instagram e Facebook funzionano regolarmente.

Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale che spieghi cosa sta succedendo quindi ogni ipotesi è possibile, dal problema tecnico al sabotaggio. Non è la prima volta che Whatsapp smette di funzionare anche se in passato i problemi sono stati risolti con più tempestività.

Articolo in aggiornamento