Con chi conviene avere la residenza per Bonus e tasse? Genitori, figli o parenti?

Per sapere dove e con chi conviene avere residenza tra genitori, figli e parenti per tasse e agevolazioni bisogna sempre considerare una serie di elementi e criteri che possono variare e prevedere convenienze diverse a seconda di composizione familiare e tipologia di membri che costituiscono un nucleo familiare.

Dove e con chi conviene avere residenza tra genitori, figli e parenti per tasse e agevolazioni? Fissare la propria residenza in un determinato luogo significa scegliere il posto in cui stabilire la propria dimora abituale valida sia da un punto di vista legale, come riconoscimento di casa e dove far pervenire comunicazioni specifiche al cittadino, sia da un punto di vista fiscale, perché la residenza implica il pagamento di tasse. Vediamo quali sono e come risparmiare scegliendo dove stabilire la residenza.

Se, infatti, si vive con i genitori ma non si è precettori di reddito ma si è figli, magari minorenni, studenti, conviene avere la residenza con i genitori che calcolano l’Isee con un figlio minorenne a carico che ne diminuisce il valore e pagano meno tasse, considerando che diverse detrazioni che si possono ottenere per figli a carico, dalle spese scolastiche, a quelle sportive e anche a quelle universitarie se il figlio nel frattempo non lavora o comunque percepisce un reddito per cui può essere ancora considerato fiscalmente a carico dei genitori.

Avere la residenza con i genitori conviene nel caso di figli disabili: per figli che hanno, infatti, disabilità e per parenti che se ne prendono cura sono previste non solo detrazioni fiscali per molte spese sostenute ma anche diverse agevolazioni volte proprio a sostenere l’assistenza da parte dei genitori ai figli disabili, come congedi straordinari o permessi retributivi di cui usufruire.

Stesso discorso vale per parenti, soprattutto se anziani, che risultano fiscalmente a carico. Avere, infatti, nello stato di famiglia familiari a carico permette di usufruire di maggiori agevolazioni e detrazioni.

I familiari che possono essere considerati a carico e permettere di avere più agevolazioni fiscali a livello familiare sono:

coniuge;

genitori;

figli;

fratelli e sorelle;

generi e nuore;

suocero e suocera;

nonni.