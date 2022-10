Oroscopo: quali sono i segni zodiacali più schietti? Scopriamo cosa dicono le stelle, potresti esserci anche tu!

In un’era dove regna la fake news, non è sempre facile essere schietti e sinceri. Eppure, secondo gli esperti in Astrologia, ci sono dei segni dello zodiaco la cui virtù principale è proprio la schiettezza. Andiamo subito a scoprire di quali segni stiamo parlando, potresti esserci anche tu!

Oggi, essere schietti e sinceri sembra essere diventato un problema e trovare persone genuine, sempre pronte ad esprimere il proprio pensiero, anche quando è scomodo, è come cercare un ago in un pagliaio. Spesso sentiamo dire “dovremmo imparare ad essere schietti e sinceri come bambini”. È vero! I bambini ogni giorno ci danno lezioni di spontaneità e schiettezza, proprio come i nati sotto i segni più schietti dello Zodiaco.

Oroscopo: ecco quali sono i segni più schietti e sinceri dello zodiaco

Le stelle non mentono al riguardo, ci sono alcuni segni zodiacali che sono incredibilmente schietti e sinceri e non hanno mai paura di dire la verità anche quando non è facile da digerire. Sei curioso di sapere di quali segni stiamo parlando? Allora, scopriamoli insieme. Magari ci sei anche tu!

Il segno del Leone

Ad aprire la carrellata dei segni più schietti dello zodiaco, i nati sotto il segno del Leone. I Leone, sono caratterizzati dal coraggio estremo. Loro non hanno mai paura di esprimere la loro opinione ed esporsi, anche quando questo può metterli in difficoltà. Può capitare che, i nati tra il 23 di luglio ed il 22 di agosto, tendano a temporeggiare prima di esporsi, ma lo fanno solo per essere certi al cento per cento di avere la ragione dalla loro parte. Coraggiosi ma prudenti!

Il segno dei gemelli

A seguire troviamo i nati sotto il segno dei Gemelli. I nati tra il 22 di maggio ed il 21 di giugno, amano chiacchierare ma sempre con schiettezza e sincerità. I Gemelli dicono sempre e comunque quello che pensano, al limite del sopportabile. Talvolta, può capitare che manchino un po’ di sensibilità, ma grazie alla loro genuinità riescono sempre ad instaurare con gli altri rapporti di amicizia indissolubili. Spontaneità senza freni!

Il segno del Sagittario

Fanalino di coda della nostra carrellata sui segni dello zodiaco più schietti, il segno del Sagittario. I nati sotto il segno del Sagittario, fanno molta difficoltà a trattenere il loro pensiero, anche quando sanno che potrebbero cacciarsi in qualche brutto impiccio. C’è da dire che i Sagittario sono degli ottimi oratori, per cui, riescono ad esporre le loro idee in modo chiaro ed estremamente convincente. Impavida genuinità!