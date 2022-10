Bonus occhiali, una preziosa novità: come richiederlo subito

Riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore a 10 mila euro per occhiali e lenti a contatto. Scopri come ottenerlo.

Nuovo bonus occhiali per alcune categorie di persone. Un’ottima opportunità per chi è miope. Affrettati e scopri come ottenerlo.

Bonus per lenti a contatto e occhiali: occhio all’ISEE se rientri

Via libera per il bonus occhiali. Il Garante della privacy ha dato il nullaosta allo schema di decreto del ministero della Salute che include il contributo una tantum di 50 euro per occhiali da vista o lenti a contatto correttive acquistati tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore a 10mila euro, l’incentivo verrà erogato ai richiedenti in forma di voucher o, per quanti hanno già sostenuto la spesa, come rimborso. Indipendentemente dalla formula scelta, per fare domanda sarà necessario seguire una procedura univoca.

L’utente dovrà registrarsi sull’ applicazione web, disponibile sul sito del Ministero della salute, tramite autenticazione via Spid, Cie o Cns. Se risponderanno ai requisiti reddituali e supereranno i controlli dell’INPS, i beneficiari accederanno al voucher direttamente dalla app.

Per ottenere il Bonus va indicato l’iban, le indicazioni

Il rimborso invece sarà accreditato sulle coordinate Iban, fornite al momento della registrazione con la copia della fattura o della documentazione. Opzione che richiederà la comunicazione all’agenzia delle Entrate dei dati sui rimborsi erogati.

Quanto ai limiti a cui attenersi nel parere sullo schema, che parte dalle numerose consultazioni con l’Autorità per rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti previsti, nel rispetto del principio della protezione dati «fin dalla progettazione e per impostazione predefinita», il Garante ha imposto di specificare che modalità e termini di comunicazione degli indennizzi siano definiti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia e solo dopo l’ok dell’Authority.

Un’ottima opportunità per chi vuole cambiare il proprio paio di occhialo oppure le proprie lenti a contatto. Un bonus quindi volto ad aiutare dei nuclei familiari che non possono sostenere facilmente questa spesa.

La procedura è semplice, basta acquistare un paio di occhiali o lenti a contatto e poi richiedere il rimborso sulla piattaforma accreditata. Se l’Agenzia delle Entrate riterrà opportuno il rimborso vi sarà restituita parte dell’importo fino a 50 euro. Se quindi i requisiti reddituali corrisponderanno a quelli previsti dalla domanda, vi sarà sicuramente effettuato il rimborso dopo l’ok delle autorità competenti, in questo caso lo sportello delle Entrate sui rimborsi.