I meravigliosi motivi per cui i turisti visitano l’Italia almeno una volta nella vita

A tutti sarà capitato almeno una volta di entrare in contatto con gli stereotipi legati ai modi di fare italiani, specialmente durante le vacanze all’estero o quando si incontrano dei turisti nelle proprie città.

Non è raro incontrare turisti che vengono in Italia proprio per immergersi in maniera totale nelle usanze e nei modi di fare degli italiani, alcune delle quali considerate bizzarre mentre altre decisamente più affascinanti ed interessanti.

Cosa i turisti amano dell’Italia

Le caratteristiche che affascinano sia italiani che stranieri derivano da una mescolanza di culture che rendono particolare ogni zona d’Italia, differenziando anche di molto ogni regione, da nord a sud, rendendo unici i dialetti, i modi di dire, i di fare ed anche i modi di mangiare. In Italia infatti si può trovare ovviamente ogni tipo di pietanza e di ricetta, grazie anche alla posizione geografica ed alla disponibilità di alimenti, tutti aspetti molto invidiati dalle persone degli atri paesi.

Se si chiede a un turista o ad un appassionato di cultura italiana di rappresentare in poche parole il popolo della penisola, sicuramente metterà in luce gli aspetti tipici della cultura, primo tra tutti il modo di parlare. Un po’ in tutta Italia, e specialmente al sud, il modo di parlare non finisce per coinvolgere solo la comunicazione verbale ma anzi giocano un ruolo di rilievo sia la comunicazione paraverbale che quella non verbale.

Specialmente il sud Italia è caratterizzato proprio per il modo di comunicare che generalmente comprende voce alta accompagnata da gesti. Questo è uno degli aspetti più amati dagli abitanti delle altre nazioni, insieme alla grande affettività con cui si intrattengono i discorsi, riempiendo gli interlocutori di scherzi, battute ed anche contatto fisico, specialmente nei gruppi di amici e parenti.

Non solo comunicazione

Oltre all’uso del canonico gesto italiano con la mano, che ormai è famoso in tutto il mondo, i turisti si meravigliano quando le persone si salutano dandosi baci sulle guance, un comportamento spesso ritenuto estremamente intimo all’estero e che invece risulta essere assolutamente normale nella nostra penisola.

Ciò che fa davvero appassionare gli stranieri all’Italia riguarda in modo di vestire e la varietà di marche disponibili. Specialmente nelle città più grandi è molto comune trovare gli italiani con vestiti firmati pronti per ogni occasione, sia nel caso in cui si voglia uscire per una cena o un aperitivo o si abbia bisogno di svolgere semplici commissioni, come la spesa o la passeggiata con il proprio cane.

Tutti questi comportamenti rendono l’Italia il paese affascinante che riesce a stregare qualsiasi cultura straniera, tanto da rendere lo stivale una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo, che utilizzano i loro risparmi di una vita per provare le tradizioni, i cibi e le usanze presenti nella nostra meravigliosa nazione.